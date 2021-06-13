رابط التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل 1442 localhaj.haj.gov.sa

يحتاج عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية إلى رابط التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل 1442 الرسمي والصحيح وذلك من أجل التقديم والتسجيل لأداء مناسك الحج هذا العام المتوفرة للداخل والمقيمين في السعودية، وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن بدء باب التسجيل من اليوم 13 يونيو 2021 لكي يستطيع الجميع التسجيل.

رابط التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل 1442

توفر وزارة الحج والعمرة داخل المملكة إمكانية التسجيل بشكل إلكتروني من خلال موقع المسار الإلكتروني وهو الموقع الرسمي للتسجيل، وتستقبل السعودية هذا العام 60 ألف حاج من داخل السعودية مع وضع بعض الشروط التي يلزم اتباعها للحفاظ على سلامة الجميع أثناء أداء مناسك الحج والحفاظ على سلامة الحجاج الآخرين.

يمكنك الحجز والتسجيل على مرحلتين من خلال الموقع الرسمي للتسجيل في المرحلة الأولى. هي المتعلقة بالموافقة على كافة الضوابط والشروط التي تضعها وزارة الحج والعمرة. والموافقة على كافة الشروط الصحية التي تضعها لكي تحافظ على سلامة كافة المواطنين، والمرحلة الثانية وهي اختيار باقة الحج التي ترغب بها والمناسبة لك من خلال الاختيار من الباقات المقترحة عليك اثناء التسجيل.

خطوات التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل

توجه من خلال متصفح الويب إلى موقع المسار الالكتروني للتسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على خيار الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على خيار حجز جديد.

قم بكتابة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بتأكيد الطلب.

هذه هي المرحلة الاولى المرحلة الثانية وهي اختيار الباقة المناسبة لك والحصول على التصريح الخاص بالدفع. وسيكون الاختيار بين المتقدمين لأداء مناسك الحج علي حسب الاسبقية لذلك عليك الحجز في أسرع وقت ومن المقرر أن ينتهي موعد الحجز في 13 ذو القعدة 1442، ويمكنك معرفة كافة شروط التسجيل في تصاريح الحج لحجاج الداخل قبل التقديم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.