نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الحج ١٤٤٢ في المقال التالي
موعد التسجيل في الحج ١٤٤٢ يبحث عنه الكثير ممن يرغبون في الذهاب لأداء مناسك الحج لهذا العام والمملكة العربية السعودية أتاحت التسجيل بشكل إلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي توفره وزارة الحج والعمرة وسوف نشرح لكم في مقالنا هذا كيفية التسجيل للحج هذا العام وكذلك موعد التسجيل فتابعونا.
موعد التسجيل في الحج ١٤٤٢
أتاحت وزارة الحج التسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط المخصص وذلك في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا، ويمكن للراغبين في الحج لهذا العام التسجيل الآن على الرابط الذي خصصته وزارة الحج.
طريقة التسجيل في الحج ١٤٤٢
يمكن التسجيل للحج هذا العام 1442هـ من خلال الرابط الإلكتروني الذي أتاحته وزارة الحج وذلك للمواطنين السعوديين وللجنسيات الأخرى من المقيمين داخل المملكة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية من خلال الرابط https://www.haj.gov.sa/.
- اختيار خدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442هـ.
- اختيار الخدمات ومنها الخدمات العامة ثم اختيار خدمة الحجز.
- تظهر عدة برامج أمام المستخدم يجب اختيار البرنامج المناسب له والذي يرغب في الاشتراك فيه.
- كتابة وإدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
- بعد التأكد من البيانات المدخلة يتم الضغط على تسجيل الطلب.
- يتوجه المواطن أو المقيم إلى خدمة السداد الإلكترونية ويقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالتسجيل في وزارة الحج من أجل أداء مناسك الحج.
شروط وضوابط الحج لعام 1442هـ
قامت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط والضوابط للحج هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي يجب تحقيقها والالتزام بها من اجل القبول لأداء مناسك الحج لهذا العام ومن تلك الضوابط ما يلي:
- يتم أولًا دفع رسوم أداء مناسك الحج.
- يجب أن يكون المتقدم قادرًا على دفع الرسوم المقررة.
- أن يخلو المتقدم من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب.
- أن لا يكون عمر المتقدم أكثر من 65 عام لأنه لن يتم قبوله.
- يجب أن يكون من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة فلن يقبل من هم بالخارج.
- كل جنسية موجودة بالمملكة سوف يحدد لها عدد معين ولن يقبل بأكثر منه.
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