رابط التقديم في برنامج هيئة السوق المالية لتدريب الخريجين 2021

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت اليوم عن تنفيذ برنامجها التدريبي من أجل تدريب وتأهيل الخريجين المتفوقين، وذلك تنفيذاً لنسخة البرنامج رقم 9 منذ انطلاقه، علي أن يبدأ التسجيل في البرنامج ابتداءً من يوم 13 يونيو لعام 2021م، وتمتد فترة التسجيل بالبرنامج لجميع طلبات المتقدمين حتى يوم 4 يوليو لعام 2021م، ويأتي تنفيذ أهداف البرنامج من خلال الهيئة من أجل تحقيق وتنفيذ رعايتها المجتمعية ولتطوير رأس المال البشري الذي لديه قدرة علي التأهيل من أجل تحسين وتطوير قطاع الأوراق المالية بشكل عام، وسوف نوضح لكم حيثيات التسجيل في هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

تسعى هيئة السوق المالية بالمملكة من خلال هذا البرنامج الي رفع مستوى المعرفة وتطوير جانب المهارات سواء كانت الفنية أو النظامية في المجال الخاص بالأوراق المالية لدى جميع الخريجين الذين لديهم رغبة في التسجيل والانضمام الي البرنامج، ومساعدتهم علي الوصول إلى مستوى يساعدهم علي تحسين فرص الحصول على وظائف في نفس تخصص عمل الأسواق المالية.

طريقة التسجيل في برنامج السوق المالية لتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية

وكيل الهيئة للموارد المؤسسية السيد عبد الله شيبة الحمد قد أوضح أن التنفيذ الفعلي للبرنامج يعد أحد المبادرات التي تتولي تنفيذها الهيئة ورعايتها حرصاً علي مستقبل قطاع الأوراق المالية بالسعودية، كما أكد أن الهيئة قد نفذت أول برنامج لها عام 2014م، ومن خلاله قد قامت بتأهيل كوادر بشرية كثيرة تصل الي أكثر من 234 شخص من الشباب والشابات، موضحاً أن مساعدة الكفاءات الوطنية بالقطاع المالي للهيئة يعد أهم النجاحات التي تحقيقها بسوق المالية السعودية.

وقد تم التوضيح بأن التسجيل في برنامج هيئة السوق المالية لتدريب الخريجين يتم من خلال الدخول علي موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني cma.org.sa وذلك لجميع الخريجين دون استثناء.