نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الزواج | شروط التقديم للحصول علي قرض بقيمة 60 ألف من بنك التسليف في المقال التالي
في البداية سوف نتحدث معكم اليوم عن شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف ريال وكيفية التقديم على القرض، حيث أن بنك التسليف السعودي من أهم بنوك المملكة العربية السعودية، والتي يقدم الكثير من الخدمات الخاصة بالقروض والتمويل للأسر من أصحاب الدخل المحدود، ولكن للحصول على هذه القروض يجب توافر بعض الشروط في المتقدمين حتي يتم الموافقة للحصول على القرض أو التمويل، وفي هذا المقل نقدم لكم الشروط المطلوبة للحصول على قرض الزواج.
قرض الزواج من بنك التسليف 60 ألف
يعتبر قرض الزواج من بنك التسليف هو أحد أهم القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار، حيث يتم من خلاله تمويل الشباب السعوديين، وذلك بهدف إعانتهم على تكاليف الزواج، ويتم صرف هذا القرض إلى الشباب الذي يقل راتبهم عن 10 آلاف ريال سعودي شهرياً، ويتم منحهم فرصة الزواج ويصل مبلغ القرض إلى 60 ألف ريال سعودي، ويجب أولاً إحضار جميع الأوراق اللازمة مثل صورة الهوية وصورة عقد الزواج وصورة هوية الكفيل وتوقيع وختم موظف البريد وصورة سجل الأسرة بإضافة الزوجة، والأوراق والمستندات الأخرى.
شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف
تتلخص شروط بنك التسليف للحصول على قرض الزواج في النقاط التالية:
- يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 70 سنة، ولا يزيد عمر الكفيل عن 55 عاما.
- يحب أن لا يزيد الدخل الشهري للمقترض عن 12.500 ريال.
- يجب أن يكون القرض للزواج الأول، وذلك مع استثناء من توفت زوجته.
- يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، أو يجب أن تكون حاملة الجنسية لاحدي الدول الخاصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وفي حالة إن كانت الزوجة تحمل جنسية أخرى غير الدول المذكورة، فيجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة على هذا الزواج.
- يجب تقديم عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة، ويجب أن لا يكون مضى على تاريخ العقد أكثر من عامين.
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