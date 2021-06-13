رابط تسجيل الراغبين فى أداء مناسك الحج 1442 وشروطه

أعلن الدكتور عبد الفتاح مشاط وزير الحج والعمرة عن تدشين البوابة الإلكترونية لراغبي التسجيل فى أداء مناسك الحج لهذا العام 1442 هجرية بالمرحلة الأولي، حيث أكدت الوزارة بأن لا توجد أولوية لمن يقوم بالتسجيل المبكر، وأنه يمكن لراغبي التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للحج.

وقد قررت وزارة الحج والعمرة نظراً للظروف الراهنة من تفشيي فيروس كورونا أن يقتصر تسجيل الراغبين فى أداء مناسك الحج لهذا العام 1442 هجرية على المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة.

ضوابط تنظيم أداء مناسك الحج لعام 1442 هجرية

يبلغ إجمالي عدد الحجاج لهذا العام 60 ألف حاج للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين فى المملكة.

لابد أن تكون الحالة الصحية لراغبي الحج لهذا العام خالية من جميع الأمراض المزمنة.

أداء فريضة الحج لهذا العام يقتصر على الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 18 عام وحتى 65 عام.

لابد أن يكون راغب التسجيل من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

المتقدم للتسجيل فى الحج لهذا العام يكون من فئات التحصين “محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً، أو محصن ومتعاف من الإصابة”.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أصدرت بيان أوضحت فيه بأنه نظراً لما يشهده العالم من استمرار تطورات جانحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة فقد وضعت الجهات المختصة ضوابط وشروط لأداء مناسك الحج لهذا العام من أجل ضمان تيسير مناسك الحج وفق نموذج أمثل فى ظل المستجدات السريعة المصاحبة لوباء فيروس كورونا.

وقد اقتصر أداء فريضة الحج لهذا العام 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية على المواطنين بالمملكة، وكذلك المقيمين بها من جميع الجنسيات، وأن يتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على أعلى مستويات منعا لتفشيي فيروس كورونا.