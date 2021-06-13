بينهم امرأتان.. وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين 4 أعضاء بمجلس غرفة الأحساء

بلادي – الرياض:
أصدر وزير التجارة، الدكتور ماجد عبدالله القصبي، اليوم (الأحد)، قرارًا بتعيين 4 أعضاء جدد في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء وهم: مشاري السعدون، وصالح الملحم، ونورة العجمي، وإيمان الزرعة.
وبهذا القرار يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء للدورة المقبلة 1442 – 1446هـ، بـ 12 عضواً، حيث أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وعددهم ثمانية عضواً لفئتي التجار والصناع.
ويتكون مجلس إدارة غرفة التجارية الصناعية بالأحساء، إضافة إلى المعينين من قبل وزير التجارة من: حسين الخواجة، وعبدالعزيز الموسى، وعبدالرحمن القرينيس، وعبدالرحمن البراك من فئة التجار، فيما اشتملت قائمة الصناع كلا من: محمد الجبر، وعماد الغدير، وعباس الصالح، ومحمد العفالق.
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