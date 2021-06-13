“الشؤون الإسلامية” تعيد فتح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد)، إعادة فتح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 127 يومًا وصل إلى 1562 مسجدًا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأضافت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد بمنطقة القصيم ومثلها بجازان، ومسجد واحد بمنطقة الرياض.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.