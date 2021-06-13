قرار توطين المهن المحاسبية يدخل حيز التنفيذ.. وهكذا يتم التأكد من المؤهلات العلمية للمرشحين

بلادي – الرياض:

يدخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين 30% من المهن المحاسبية في المملكة، هذا الأسبوع، حيز التنفيذ.

واستعرض مساعد أمين الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور مصعب الجعيد، آلية تطبيق قرار التوطين، حيث أكد أن الوزارة وضعت مجموعة من الشروط للتنفيذ من قبل المنشآت، بالإضافة إلى عقوبات يمكن فرضها حال لم تلتزم بالقرار.

وأشار إلى أن عدد مهن المحاسبة قبل تطبيق القرار كانت تبلغ 165 ألف وظيفة، نسبة التوطين فيها 23% فقط، مؤكدًا أن القرار يستهدف وصول هذه النسبة إلى 30%، وهو ما سيوفر 9 آلاف فرصة وظيفية.

وذكر أن القرار وضع شروطاً رئيسية لتوظيف السعوديين، أهمها التسجيل المهني للمرشح في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك بغرض التحقق من صحة شهادة المؤهل الدراسي، والتأكد من أنه يتناسب مع الوظيفة، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم التوظيف دون التحقق من هذه الشهادات.