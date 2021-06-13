طقس الإثنين: رياح وغبار على معظم مناطق المملكة

بلادي – الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم.

وأوضح المركز أن تأثير الرياح يمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير.

كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة، وتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة بـ47 درجة مئوية فيما تسجل السودة 15 درجة.