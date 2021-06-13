مدني عسير: سقوط طائره مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس دون حدوث أي إصابات

بلادي – الرياض:

أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، اليوم الأحد، سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس، المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، المهندس عبدالعزيز آل جلبان، أنه تم تلقي بلاغ عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات المنطقة.

وأكد أنه بمباشرة الجهات المختصة لموقع السقوط، اتضح أنها طائرة من دون طيار مفخخة، وقعت على إحدى المدارس دون حدوث أي إصابات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث.