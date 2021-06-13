تدشين أعمال لجان زكاة التمور بمحافظة الأحساء

دوت الخليج : هاني الطويل – الأحساء

تحت اشراف وتنفيذ فرع وزارة المالية بمحافظة الأحساء وبإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فايروس كورونا كوفيد 19 وبرعاية سعادة مدير فرع وزارة المالية بالأحساء المشرف العام على أعمال لجان خرص الحبوب والثمار بمحافظة الأحساء الأستاذ احمد بن عبدالعزيز الجغيمان وحضور سعادة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس ابراهيم بن خليل الخليل وحضور أعضاء فرق المتابعة ورؤساء اللجان والمشاركين، دشن فرع وزارة المالية بالأحساء أعمال لجان زكاة التمور بمحافظة الأحساء التي انطلقت أعمالها الميدانية أمس ولمدة ثلاثون يوماً تنتهي العمل بها بتاريخ 8 ذي الحجة 1442هـ لتجوب مدن وقرى ومراكز وهجر وواحة الأحساء الزراعية لتقوم بخرص وتقدير الزكاة مزارعها للحيازات الزراعية البالغة النصاب الزكوي وفق الضوابط الشرعية.

وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة سعادة مدير مالية الأحساء المشرف العام على أعمال لجان خرص التمور بمحافظة الأحساء الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الجغيمان رحب فيها بالمشاركين وأوصاهم بتقوى الله في العمل وتقدير الزكاة المستحقة شرعا لكل مزرعة ابراء للذمة ووفق الإجراءات والتعليمات المنظمة لأعمال اللجان، كما أهاب بالمزارعين وأصحاب المزارع بالتعاون مع اللجان بتواجدهم في مزارعهم خلال فترة عمل اللجان، لافتاً أنه من لم يقم بتسجيل مزرعته عليه بالمبادرة بمراجعة قسم زكاة التمور بمالية الأحساء مصطحباً معه صورة من صك الملكية وصورة الهوية لتسجيل مزرعته حتى يتسنى للجان تزكيتها وليستفيد المزارع أيضا من الخدمات والإعانات التي تقدمها الدولة للمزارعين، كما أكد سعادته على جميع المشاركين في هذا العمل بالحرص على إنجاز مهام الأعمال الموكلة إليهم بكل دقة وشمول تحملا للأمانة والمسؤولية التي منحت لهم من قبل المسؤولين في الوزارة، متمنيا لهم التوفيق والسداد، كما أكد على الالتزام بالتعليمات الاحترازية والوقائية خلال الأعمال الميدانية والمكتبية لسلامتهم وسلامة الآخرين، سائلاً المولى جل وعلا أن يرفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين والعالم أجمع هذا الوباء وأن يحفظ بلادنا ومواطنيه والمقيمين فيه من كل مكروه، ثم ألقى سعادة مدير مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس ابراهيم بن خليل الخليل كلمة ثمن فيها بالجهود المبذولة لفرع وزارة المالية بالأحساء والقائمين على نجاح مشروع لجان خرص الحبوب والثمار بالأحساء، تلى ذلك كلمة المشاركين التي ألقاها نيابة عنهم المهندس خليل بن محمد العقل مقدرا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وقد أختتم الحفل بقصيدة رائعة للشاعر المتألق جاسم بن محمد عساكر تغنى فيها بأحسائنا الحبيبة ونخيلها الشامخة.

وعلى صعيد الاستعدادات لمشروع لجان خرص التمور بالأحساء هذا العام فقد عقدت فرق المتابعة خلال الاسبوع الماضي اجتماعها الأول بمالية الأحساء برئاسة المشرف العام على اللجان وخرجت بعدة توصيات.

والجدير بالذكر بأن مالية الأحساء تقوم سنوياً بتنفيذ برنامجاً تدريبياً نظرياً وعمليا وميدانياً لتأهيل المشاركين في العمل البالغ عددهم هذا العام 118 مشاركاً ويستمر البرنامج مدة 5 أيام موزعة على مجموعات، متضمناً محاضرات وتطبيقات وبرامج وتقييم للمشاركين.