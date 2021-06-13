“زوار متحف المدينة : “لاتمثلنا ولا تمثل هويتنا

دوت الخليج – المدينة: محمد الهادي – التدريب الميداني أثارت الصور المعروضة بمتحف المدينة المنورة غضب مرتاديه حيث عرضت بهذا المتحف صور لعمالة وافدة بشكل غريب مما أثار تساؤل الزوار مالهدف من عرضها في المعرض

وبحسب أقوال بعض الزوار : إن ماعرض بداخل هذا المتحف لا يمثل هويتنا أو متحف بقيمة المدينة المنورة التاريخية والإسلامية.

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