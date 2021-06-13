خطوات التسجيل في موقع الحج والعمرة لحجاج الداخل 1442 وباقات الأسعار

التسجيل في موقع الحج والعمرة لحجاج الداخل من جميع الجنسيات في المملكة والتي تم الإعلان عن اقتصار الحج عليهم لهذا الموسم وعدم فتح باب الحج للدول الخارجية خوفاً من الجائحة والفيروس المتحور، لذلك سوف نتعرف اليوم على خطوات التسجيل للمواطن والمقيم ضمن العدد الذي تم تحديده وهو 60 ألف حاجة لهذا العام وفق العديد من الشروط التي نوجزها في هذا المقال.

خطوات التسجيل في موقع الحج والعمرة

كل ما عليك هو الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة وإذا كان هناك ضغط على الموقع يمكنك الانتظار قليلاً حتى تتمكن من تحميل الصفحة.

ثم الانتقال إلى المسار الإلكتروني للحج للعام 1442هـ.

الخدمة العامة ثم خدمات الحجز.

إدخال البيانات المطلوبة وتحديد عدد الحجاج.

الانتقال إلى السداد والتعرف على الباقات المتاحة وأسعارها.

تحديد الباقة وسداد القيمة المالية، والضغط على تقديم.

تلقي رسالة بالحصول على التصريح اللازم للحج.

شروط الحج للعام 1442هـ

وضعت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الشروط بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية للقيام برعاية زوار بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام ومن هذه الشروط:

تم اعتماد الأعداد التي لها حق الحج لهذا العام وهم 60 ألف حاج فقط.

تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التسجيل إلا لمن حصل على اللقاح وأصبح محصن على تطبيق توكلنا.

تم تعريف محصن بثلاثة أنواع منها محصن تلقى جرعتي اللقاح.

محصن تلقى جرعة واحدة ومر عليه أربعة عشر يوماً.

محصن قد تعافى تماما من الإصابة.

من الشروط الهامة عدم تسجيل من لديه أمراض مزمنة.

عمر المتقدم للتسجيل هو 18 عام ولا يزيد عن 65 عام وقت التسجيل.

التقديم يتم من خلال موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني فقط ويتم الحصول على التصريح بعد سداد الرسوم.

باقات الأسعار في الحج

تم تحديد ثلاث باقات للحج هذا العام وهي تقريبا مثل العام الماضي ولكنها شملت بعض الإضافات والتكاليف المرتبطة بالاشتراطات الصحية.