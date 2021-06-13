نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء عرض تقسيط سيارات تويوتا بدون كفيل من عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للمقيمين تقسيط سيارات تويوتا من عبداللطيف جميل وكيل العلامة اليابانية في السعودية دون كفيل لفترة محدودة للغاية، علمًا بأن هذا العرض ساري على بعض الموديلات فقط، ومن المعروف أن هذه السيارات تحظى بشهرة واسعة؛ بسبب كونها سيارات اعتمادية يعول عليها.

تاريخ انتهاء عرض تقسيط سيارات تويوتا بلا دفعة أولى وبدون كفيل

ينتهي عرض عبداللطيف جميل على بيع بعض سيارات تويوتا بنظام التقسيط دون دفعة أولى ودون كفيل مع انتهاء آخر ساعة في الأربعاء الموافق 30/6/2021.

مزايا أخرى لشراء سيارة من عبداللطيف جميل قبل انتهاء العرض

هناك عدد كبير وجذاب من المزايا التي يمكنك الحصول عليها عند شراء سيارة داخل العرض ومنها:

الإعفاء من المصروفات الإدارية.

كما أن عبداللطيف جميل يتحمل أول إيجار شهري بالكامل.

أبرز المركبات المتاحة داخل عرض تقسيط سيارات تويوتا

موديل 2021 من يارس أحدث موديل من كولار راش 2021

مدة عقد التقسيط دون كفيل ودون دفعة أولى

تطرح شركة عبداللطيف جميل عقد تقسيط ضمن العرض المشار إليه بإيجار شهري ثابت حسب الموديل لمدة 59 شهرًا من أصل 60؛ وذلك لأن أول إيجار تدفعة الشركة عن العميل في إطار عرضها القوي الذي شارف على الانتهاء.

قيمة أقساط أبرز الموديلات المشمولة في العرض

1- من 952 ومرورًا بالـ 962 وانتهاء بـ 1011، قيمة الإيجار الشهري الثابت عن جميع فئات تويوتا يارس المتاحة للتقسيط داخل العرض.

2- ابتداءً بـ 1152 وإلى 1210 وحتى 1285، ثمن القسط الشهري غير المتغير عن كافة فئات كورولا المشمولة داخل العرض.

3- 1140 شهريًا لفئة راش الأولى و 1217 شهريًا للفئة الأعلى.