نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة النايفات تقدم تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب حصولك على أفضل تمويل شخصي بدون تحويل راتب من شركة النايفات للمبالغ الصغيرة والمتوسطة بشكل فوري ، الالتزامات الشخصية والعائلية دائماً موجودة ، يلجأ العديد من الأشخاص لطلب تمويل شخصي عند النية في شراء سيارة جديدة أو الرغبة في امتلاك منزل ، أو حتى عند غلاء الأسعار. تقوم شركة النايفات بتقديم حلول تمويلية لتلبية احتياجات كافة المواطنين الشرائية عن طريق عروض تمويلية متنوعة مع مرونة تسمح بسداد القرض بأقساط ودفعات ملائمة للالتزامات الشهرية لكل عميل مع خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة الى شروط مبسطة وسرعة تنفيذ.

أُنشأت شركة النايفات للتمويل في مطلع عام 2012 وهي شركة تمويل غير مصرفية مُرخصة من البنك المركزي السعودي تقدم مجموعة من الخدمات التمويلية بما يتوافق مع أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية وأهمها:

التمويل الاستهلاكي تمويل الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة التمويل التأجيري أو الايجاري تمويل البطاقات الائتمانية

مميزات التمويل الشخصي من شركة النايفات

تتبع “النايفات” تقنية SandBox المالية لتمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتعتمد على الإقراض عن طريق أنظمة المرابحة والتورق والإجارة ، وتؤمن الشركة ان انتعاش الاقتصاد السعودي يسير تزامناً وجنب إلى جنب مع توسع القطاعات المصرفية إلى الممارسات التمويلية المختلفة والتي تخدم المواطن السعودي حيث تقدم تسهيلات أكثر مرونة.

في النايفات ، تتراوح مبالغ القروض من 10000 ريال إلى 30000 ريال سعودي الحد الأدنى لمدة القرض 3 أشهر ، بينما الحد الأقصى هو 60 شهرًا. يمكن سداد قرض النايفات في أي وقت عن طريق السداد المبكر. اعتمادًا على درجة الائتمان الخاصة بك والدخل السنوي ، سيتراوح معدل الفائدة السنوية الخاص بك من 2.99٪ إلى 29.99٪. يتم شمل الرسوم الإدارية ضمن القرض ولا يتطلب سدادها مبكراً يحصل حوالي نصف عملاء النايفات على أموال في اليوم التالي بعد عملية تحقق ناجحة ، ولكن قد يستغرق الأمر من يوم إلى ثلاثة أيام عمل لسحب الأموال المودعة في حسابك. تتيح النايفات تجديد التمويل الشخصي مرة أخرى حسب الشروط. تضع الشركة شرطًا وحيدًا للحصول على تمويل بدون تحويل راتب وهو أن يكون المبلغ 100 ألف ريال فقط.

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شروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب

تضع النايفات شروط للحصول على قرض شخصي منها وهي حصول العميل على أهم 3 أوراق فقط , والباقي هي مستندات فرعية. بعدها يمكنك التوجه الى شركة النايفات عبر موقعها وتقديم الأوراق.

الايبان البنكي

شهادة تعرف راتب

نموذج افصاح بالالتزامات

إثبات الهوية الوطنية

ملئ نموذج طلب التمويل

كشف حساب بنكي 3 شهور فقط

توقيع إقرار صحي للمبالغ الأكبر من 200 ألف ريال سعودي

وسائل الاتصال بشركة النايفات للتمويل الشخصي

لدى شركة النايفات عنوان بريد إلكتروني لخدمة العملاء وهو [email protected] ، ويمكنك الوصول إلى الشركة عبر رقم جوال النايفات من داخل المملكة على 920035666 ، من 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساءً. بتوقيت مكة المكرمة.

يحتوي موقع النايفات على مركز مساعدة يحتوي على إجابات أساسية للأسئلة الشائعة. لكن الاتصال بخدمة العملاء الخاص بها أكثر فائدة ، مع تفسيرات متعمقة حول القروض وإدارة الأموال والمزيد.

سواء كنت ترغب في توحيد الديون ، أو تمويل عملية شراء كبيرة ، أو تحتاج إلى التعامل مع نفقات غير متوقعة ، فأنت في بعض الأحيان تحتاج إلى وصول سريع إلى مبلغ كبير من المال. إذا كان الأمر كذلك ، يمكن أن يساعد القرض الشخصي – ولكن فقط إذا كنت تستخدمه بطريقة مسؤولة واخترت المُقرض بحكمة.

إذا كنت هنا للحصول على تمويل شخصي سريع بدون كفيل ، فإن شركة النايفات هي شركة إقراض شخصية شهيرة تقدم قروضًا بأسعار فائدة تنافسية وفورية.

بالإضافة إلى تمويل شخصي النايفات ، تقدم الشركة العديد من المنتجات المالية للشركات. كما يوفر تطبيقًا للهاتف المحمول للحصول على تجربة رقمية مريحة عبر جميع منتجاتهم.