تأمين طبي وبدل سكن.. تعرف على امتيازات الموظفين الحكوميين بعد التخصيص

يبحث الكثير من الموظفين السعوديين عن كيفية الاستعلام عن شروط الاستفادة بالتأمين الطبي وبدل سكن ومعرفة امتيازات الموظفين الحكوميين بعد التخصيص الجديد في السعودية. هذا الموضوع الهام من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل جميع المواطنين السعوديين. حيث يرغب الجميع في معرفة التفاصيل الخاصة بالتأمين الطبي وأيضاً بدل السكن الخاص بالموظفين بعد التحويل إلى القطاعات الخاصة. ونظراً لأهمية هذا الأمر والبحث المستمر عنه. سوف نقدم لكم في مقال اليوم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع كما تم الإعلان عنها من قبل الحكومة السعودية. كما نقدم لكم تفاصيل عقد العمل السنوية والغير محددة.

امتيازات الموظفين الحكوميين بعد التخصيص

من الجدير أنه أكدت مصادر رسمية أنه من امتيازات الموظفين الحكوميين بعد التخصيص في حالة انطلاق جميع الشروط عليه أن يحصل على تأمين طبي له و لجميع أفراد أسرته في القطاعات التي لا تتبع لها المستشفيات الحكومية. وذلك بعد التحويل إلى الخصخصة، كما أكد مصدر أنه من المقرر تحويل الموظف من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. وذلك سيكون بعقود سنوية وفقا لقانون القطاعات الخاصة. حيث أنه يتم عمل الموظف في القطاعات والمؤسسات والشركات الخاصة بعقود سنوية. ومن المقرر أن يتم عمل تقييم الموظف بعد انتهاء مدة العقد، ويحق للشركة فسخ العقد فيما بعد، وفقا لمتطلبات العمل وتقييم الموظف.

​الموظفين الحكوميين بعد التحويل

تحتوي عقود العمل الخاصة بالموظفين الحكوميين بعد التحويل على بدلات السكن والمواصلات، كما أكدت الجهة المخصصة أن مدة العقد لا تقل عن عامين. كذلك لا يقل مرتب الموظف بعد التحويل عن الراتب السابق. وفي حالة إثبات كفاءة الموظف والعمل على أكمل وجه، سوف يستمر في العمل ويحصل على زيادة مرتبة. ويتوقف ذلك على مدى كفاءته وإنتاجيته في العمل، كذلك إن كان مدة العقد ثلاث سنوات أو أكثر. يتم تحويل العقد إلى عقد غير محدد. وذلك بدلاً من العقد السنوي، وذلك العقد يتم فيه تقييم الموظف بعد مرور أربعة أعوام. ثم يتم فسخ العقد أو استمرار الموظف في العمل، وذلك وفقاً لمتطلبات العمل وتقييم أداء الموظف.