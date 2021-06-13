سلم رواتب المعلمين الجديد والعلاوات السنوية لجميع المستويات

سلم رواتب المعلمين الجديد الذي يبحث عن الكثيرين لمعرفة قيمة الرواتب التي ستصرف لهم كل شهر بدون نقصان مع البدلات السنوية لكل مستوى، وقد تم التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لتحسين النظام التعليمي ومنح المعلمين في النظام التعليمي رواتب تناسبهم وتم وضع سلم الرواتب وفق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة لتحقيق مبدا المساواة بين المعلمين والكشف عن وجود وظائف شاغرة، وتقدم الخدمة المدنية الكثير من الخدمات الجديد خاصة سلم رواتب الموظفين العام والعلاوات السنوية وأنواع الموظفين بعد الخصخصة، لذلك يتم احتساب الراتب وفقا لضوابط اعلنت عنها الوزارة لكل معلم حسب مستواه.

سلم رواتب المعلمين الجديد

رواتب المستوى 1:

راتب المدرس المساعد يتراوح من 5200 إلى 6700 ريال سعودي. راتب المعلم الممارس من 7570 إلى 10070 ريال سعودي. راتب المعلم المتقدم من 9950 إلى 12650 ريال سعودي. راتب المعلم الخبير من 12650 إلى 15650 ريال سعودي.

رواتب المستوى الثالث:

راتب المدرس المساعد من 7000 إلى 10620 ريال سعودي. راتب المعلم الممارس يتراوح من 10.570 إلى 16.390 ريال سعودي. راتب المعلم المتقدم من 13190 إلى 19450 ريال سعودي. راتب المعلم الخبير من 16250 إلى 23170 ريال سعودي.

راتب المستوى الرابع

راتب المدرس المساعد:من 10960 إلى 12760 ريال سعودي. راتب المعلم الممارس من 16930 إلى 19630 ريال سعودي. راتب المعلم المتقدم من يتراوح 20030 إلى 21770 ريال سعودي.

رواتب المستوى الخامس

مدرس مساعد ومدرس يتراوح من 13120 إلى 15020 ريال سعودي. مدرس ممارس من 20170 إلى 21،250 ريال سعودي.

رواتب المستوى السادس

مدرس مساعد ومدرس من 15400 إلى 17400 ريال سعودي.

العلاوات السنوية لجميع المستويات

وفقا للضوابط توجد مكافآت سنوية يتم صرفها في بداية كل سنة مالية لمختلف المستويات وحسب الوظيفة

والجدير بالذكر أن لا يشترط ترقية المعلم إلى رتبة أعلى وجود وظائف شاغرة ويشترط أن يحصل المعلم على الرخصة المهنية بتقدير لا يقل عن جيد جدا للانتقال إلى رتبة أعلى ويمكن للمعلم للحصول على الترخيص التعليمي وتجديده من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب وتهدف اللائحة إلى تحقيق مستويات تعليمية ذات كفاءة ومستوى عالى وعند إنهاء خدمته بشكل جيد يحصل على مكافأة نهاية الخدمة.