نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الراغبين لأداء مناسك الحج وشروط الحج لهذا العام 1442 في المقال التالي
رابط تسجيل الراغبين لأداء مناسك الحج لهذا العام يبحث عنه كل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام وإقامة شعائر الدين، فقد جاء بيان صرحت به وزارة الحج والعمرة يتضمن شروط أداء مناسك الحج، فقد وضعت الوزارة عدة بنود للذهاب الي الحج 1442 هـ تتضمن رعاية الحاج وحفظ النفس البشرية، ففي تلك الأزمة الصحية التي تمر بها المملكة العربية السعودية بسبب تفشي أزمة كورونا التي استمرت الي عامنا هذا، ولهذا فقد يتم استقبال 60 الف حاج فقط هذا العام، فقد أوضحت وكالة “واس” السعودية التصريحات التي أشارت إليها وزارة الحج والعمرة، وهذا ما نتناوله خلال موضعنا وفي السطور القادمة نقدم لكم أيضاً رابط التسجيل لأداء مناسك الحج 1442 هـ.
شروط أداء مناسك الحج لعام 1442
وضعت وزارة الحج والعمرة عدد من الشروط والضوابط التي لابد من تواجدها لمن يتقدم بالتسجيل لأداء مناسك الحج هذا العام الهجري، مما تشير تلك الشروط إلى الحفاظ علي الأمان الداخلي للملكة العربية السعودية، والحفاظ علي سلامة الحاج وصحته، ولهذا نوضح لكم زوار موقعنا الكرام شروط أداء فريضة الحج:
- أن يكون الراغب في الحج مواطن سعودي ومقيم في المملكة العربية السعودية، أو من الوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخري.
- أن تكون حالة الذاهب إلى الحج هذا العام جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.
- يجب أن يكون الذاهب إلي الحج محصن باللقاح وأن لا يكون مر عليه أكثر من 14 عاماً.
- أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقد 18 عاماً، والحد الأقصى 65 عاماً.
رابط التسجيل من خلال المسار الإلكتروني للحج 1442
- قم بتسجيل الدخول إلي رابط وزارة الحج والعمرة.
- الضغط علي رابط المسار الإلكتروني للحج.
- قم بتحديد البرنامج الملائم.
- قم بكتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالحاج ولابد أن تكون البيانات صحيحة، ثم انقر علي تسجيل.
- دفع جميع الأموال عبر موقع سداد بعد الموافقة علي الطلب.
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