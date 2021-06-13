رابط البوابة الإلكترونية للتسجيل في الحج 1442 هـ وآلية التسجيل في الموقع بالخطوات

رابط التسجيل للحجاج لعام 1442 هجرياً، أكددت مصادر رسمية بأنه تم فتح باب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل في الحج لهذا العام 2021 م /1442 هـ ، حيثُ يستعد الحجاج من جميع أنحاء العالم لإستقبال موسم الحج لأداء الفريضة، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا صرحت السلطات السعودية بإقتصار الحج لهذا العام على المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حرصاً على سلامة الحجاج.

رابط البوابة الإلكترونية للتسجيل في الحج 1442 هـ

قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن فتح باب التسجيل من خلال موقع البوابة الإلكترونية الرسمية للحج، وسيستمر موعد التسجيل من يوم الأحد 3 من شهر ذي القعده 1442 إلى يوم 13 من ذي القعده 1442، وجميع عمليات التسجيل ستكون بشكل إلكتروني منعاً لنزول المواطنين وذلك حرصاً على سلامتهم، فيمكن للراغبين في الحج لهذا العام بأن يبادروا في الدخول إلى الموقع الرسمي والتسجيل رغبة منهم في أداء مناسك الحج، فقد صرحت وزارة الحج والعمرة بالسماح لحوالي 60 ألف حاج بأداء الحج لهذا العام 2021 م .

خطوات التسجيل في موسم الحج 2021|1442

يتمكن المواطنين التسجيل في موسم الحج عن طريق إتباع الخطوات التالية التي نعرضها لكم عبر موقع ثقفني:

يقوم المتقدم للحج بالدخول إلى الموقع الرسمي بوزارة الحج والعمرة .

ثم يختار برنامج الحج والعمرة.

يدخل جميع البيانات المطلوبة.

يقوم بالتأكد من صحة البيانات ثم يضغط على أيقونة التسجيل.

وأخيراً يسدد المبلغ المطلوب إلكترونياً.

أعلنت هيئة كبار العلماء بتأييد قرار السعودية بإقتصار الحج لهذا العام على المواطنين السعوديين، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.