نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي خطة المملكة العربية السعودية للتسجيل في موسم الحج والعمرة ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل في هذآ الموسم لأداء مناسك حج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك ابتداءً من الساعة الواحدة مساءً الأحد ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءً يوم الأربعاء الموافق 16/6/2021.

مواعيد التسجيل في موسم الحج والعمرة:-

– التسجيل متاح إعتباراً من المواعيد المحددة ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

– سوف يبدأ الحجز إبتداء من الساعة الواحدة ظهراً يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر يونيو و الموافق الخامس عشر من ذو القعدة.

شروط التسجيل في موسم الحج والعمرة:-



– التطعيم ولو بجرعة واحدة فقط من الشروط الأساسية للحج هذا العام.

وعلى الرغم من استمرار الجائحة إلا أن المملكة العربية السعودية قد وجهت كافة جهودها لتنظيم حج آمن حفاظاً على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام .

أهم التوجيهات من القيادة الرشيدة :-

– بتوجيهات من القيادة الرشيدة تأكيداً على المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام خصوصًا خلال جائحة فيروس كورونا.

– كما أعربت عن حرصها في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

– رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين للخدمات والآمنة وفق أعلى المعاير والإجراءات الاحترازية التي تطبق لمواجهة الجائحة.

الذين يقتصر عليهم التسجيل في موسم الحج الشروط الواجب توافرها :-



– سوف يقتصر التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام ١٤٤٢هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي ستون ألف حاج .

– أيضا أكدت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة .

– أن تكون ضمن الفئات العمرية التي تتراوح مابين ثمانية عشر عاماً وخمسة وستون عاماً وأيضا يكونوا من الحاصلين على اللقاح .