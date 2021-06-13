رابط التسجيل فى الحج والعمرة لحجاج الداخل 1442 من خلال موقع المسار الالكتروني وزارة الحج والعمرة

رابط التسجيل فى الحج والعمرة لحجاج الداخل 1442 نستعرض مع حضراتكم الان بعد الدعوات المعلنة من قبل وزارة الحج والعمرة على استقبال رغبات المواطنين على الحصول على فرصة من ضمن الفرص التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة على أن تكون متاحة أمام أكثر من 60000 حاج وحاجة، على غرار هذا الامر نستعرض مع حضراتكم الان رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل لتسجيل جميع البيانات المطلوبة للتسجيل على فرص الحج والعمرة المطروحة أمام مواطني المملكة العربية السعودية

رابط التسجيل فى الحج والعمرة لحجاج الداخل 1442

بدأت المملكة العربية السعودية بالاستعداد على ارسال حجاج بيت الله الحرام لاداء مناسك الحج، حيث أشارت وزارة الحج والعمرة على تفعيل موقع الكتروني لاستقبال رغبات المواطنين فى حال تطابق معهم الشروط والضوابط المطلوبة لتعبئة بيانات حجاج بيت الله الحرام، حيث بالفعل بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية على فتح ابواب التقديم على أداء مناسك الحج والعمرة بدءً من صباح يومنا الحالي عند الواحدة ظهراً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وذلك أمام من انطبقت عليهم المعايير والشروط المطلوبة للتسجيل التي نستعرضها مع حضراتكم الان منخلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات التسجيل فى الحج والعمرة لحجاج الداخل

يكون التسجيل على فرص الذهاب لأداء مناسك الحج والعمرة لحجاج الداخل مطروحة من خلال موقع المسار الالكتروني الذي بامكانكم زيارته الان من خلال الرابط التالي “هنا” والبدء فى اتمام تسجيل جميع البيانات المطلوبة لتعبئة بيانات الحجاج

ضوابط التسجيل فى الحج والعمرة

نتابع مع حضراتكم ضوابط تسجيل الحج والعمرة التي جاءت على النحو التالي:-