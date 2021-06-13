نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Enter رابط التسجيل في الحج 1442 .. أسعا حملات حج الداخل في المسار الإلكتروني 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الحج 1442، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق البوابة الإلكترونية للتسجيل في الحج موسم 1442، كما أوضحت أن حج هذا العام سيكون مقتصر لحجاج الداخل من المحصنين من المواطنين السعوديين والمقيمين من كافة الجنسيات، وذلك بسبب استمرار جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة للفيروس، كما حددت وزارة الحج شروط الحج الذي سيقتصر على ستين ألف حاج وحاجة.

التسجيل في الحج 1442

ومن خلال مؤتمر صحفي كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن التسجيل في الحج سيبدأ من خلال فتح البوابة الإلكترونية للحج، عند الساعة الواحدة ظهراً، للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام من المواطنين والمقيمين بأعداد محدودة، لضمان أعلى المعايير الصحية لمنع تفشي الوباء، وتم وضع شروط محددة متضمنه الضوابط والآليات المتبعة في المملكة في التصدي لفيروس كورونا.

رابط التسجيل في الحج localhaj.haj.gov.sa

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل في الحج 1442، عند الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 3 ذو القعدة، وحتى الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 13 ذو القعدة، وسيكون التسجيل متاح لفترة كاملة ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر، كما سيبدأ حجز وشراء باقات الحملات عند الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 15 ذو القعدة.

شروط الحج 2021/1442

وأوضحت وزارة الحج والعمرة شروط الحج لهذا العام، والتي اقتصرت على مايلي:

أن تكون الحالة الصحية للراغب في أداء مناسك الحج لعام 1442، خالية من الأمراض المزمنة.

الفئات العمرية التي سيقتصر عليها الحج هذا العام من (18 إلى 65 عاماً) الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، وفقاً للضوابط المتبعة في المملكة لفئات التحصين وهم: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

أسعار حملات الحج 1442 – 2021

وكانت قد بدأت عدة شركات عن إعلان بعض الحملات وباقاتها للحج بعد إعلان وزارة الحج والعمرة، وستكون هذه الأسعار والباقات متاحة بعد فتح البوابة الإلكترونية للتسجيل في الحج 1442.

وجاءت أسعار الباقات كما يلي: