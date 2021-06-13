نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة غرامة العمرة بدون تصريح للمواطن والمقيم وخطوات الحصول علي تصريح في المقال التالي
قيمة غرامة العمرة بدون تصريح الكثير من المواطنين والمقيمين علي الأراضي السعودية من جميع الجنسيات يجهل قيمة هذه الغرامة وذلك تزامنا مع الحملة الكبيرة التي تجهزها السلطات السعودية مع اقتراب موسم المناسك المقدسة الحج والعمرة والتي ينتظرها الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم لإتمام ركن هام من أركان الدين الحنيف، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرد مخالفات وغرامات ماليه على من يدخلون الحرم بدون تصريح من تطبيق توكلنا، وهو المسؤول عن أصدار التصاريح الخاصة بالحج والعمرة لجميع من يريدون أن يقيمون بأداء المناسك المقدسة، حيث كانت الحج والعمرة منذ عامين تقريبًا أمرًا عاديًا يقوم به المسلمون كل عام من جميع أنحاء العالم دون الحاجة لأي تصريحات، بل وكانت غاية في السهولة على جميع مواطنين المملكة والمقيمين بها ولكن الآن الأمر اصبح مختلف بسبب الأوضاع الصحية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحفاظ على الصحة العامه للجميع مواطن ومقيم.
قيمة مخالفة العمرة بدون تصريح للمواطن والمقيم
وقامت الحكومة السعودية بالتجهيز لهذا لوسم الحج والعمرة هذا العام بشكل مختلف اكثر عن الأعوام السابقة في ظل استمرار جائحة كرونا، ولهذا تم تدشين حملات تفتيشية من رجال أمن على كلًا من الطرق المؤدية إلى الحرم وذلك خلال شهر رمضان الماضي لضبط المخالفين، والتجهيز للموسم الأكبر وهو الحج، ففي التاسع من شهر أبريل الماضي قامت السلطات السعودية وقبل بدء شهر رمضان الماضي أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا بتطبيق غرامة قدرها 10 ألاف ريال سعودي لكل مواطن أو وافد من الخارج، وذلك في حالة أن تم إثبات دخول المعتمر إلى بيت الله الحرام دون الحصول على تصاريح توكلنا، حيث ستقوم الضباط المتواجدون داخل الحرم المكي بإجراء تفتيشات مفاجأة على المعتمرين من وقت لأخر ليتم الدخول على تطبيق توكلنا الخاص بهم والدخول على خدمة اعتمرنا ومن ثم التأكد من أن المواطن حصل على تصريح للعمرة وأنه يؤدي العمرة في الوقت الذي خصص له، وحتى الصلاة داخل الحرم المكي في وقت العشاء والتراويح لابد أن يمتلك الفرد تصريحًا من توكلنا، ومن لم يثبت وجود التصريح سيدفع المُصلي مخالفة الصلاة في الحرم دون تصريح وقدرها 1000 ريال سعودي. والتي ستطبق على كل مواطن وكل وافد، وبجانب وضع مخالفة العمرة بدون تصريح.
خطوات الحصول على تصاريح العمرة
وبعد أعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قام العديد من المواطنين والمقيمين في جميع محافظات المملكة بالبحث عن خطوات وشروط حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا الذي يعتبر هو الوسيلة الوحيدة تقريبا للحصول علي هذا التصريح والذي سوف نشرح كافة خطواته في السطور التالية:
- الدخول علي تطبيق اعتمرنا.
- خطوات الحصول على تصاريح العمرة اذا لم تكن مسجل في تطبيق توكلنا يجب عليك تسجيل مستخدم جديد.
- تحديد إن كنت من المواطنين أو المقيمين أو خليجي أو معتمر خارجي.
- ادخل بعد ذلك البيانات من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ثم كلمة المرور، ثم اعد إدخال كلمة المرور مرة أخرى.
- اضغط بعد ذلك على خيار الموافقة على الشروط والأحكام، ومن ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.
- ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول بها رمز التحقق الذي يتم إدخاله في الحقل المخصص له.
- سيظهر لك التطبيق بعد ذلك تصريح أداء العمرة ليتم النقر عليه، وفي حالة إضافة مرافقين اضغط على أيقونة ” إضافة مرافق”.
- في الخطوة التالية حدد نوع المرافق، ثم ادخل رقم الهوية أو جواز السفر، ثم ادخل الجنسية وتاريخ الميلاد، ومن ثم انقر على خيار “إضافة”.
- انتقل بعد ذلك إلى خطوة تحديد تاريخ أداء العمرة من التواريخ المتاحة أمامك.
- حدد بعد ذلك نقطة التجمع من المراكز الظاهرة أمامك، ومن ثم اضغط على أيقونة “استمرار”.
- سيظهر لك التطبيق بعد ذلك بيانات التصريح شاملة التاريخ وعدد المرافقين ونقطه التجمع.
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