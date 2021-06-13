نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط حجز العمرة بعد فتح باب التسجيل في تطبيق اعتمرنا في المقال التالي
خطوات وشروط حجز العمرة من ابرز الخدمات التي يتجه إليها الكثير من المواطنين والقيمين داخل المملكة وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل من جديد في أداء مناسك العمرة بعد توقفها خلال الفترة الماضية بعد توقفها بسبب الظروف التي كانت تمر بها المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم بسبب جائحه كرونا والتي كن بسببها الوضع الصحي في معظم دول العالم غير مستقر والذي بسببه أغلفت دول كثيره الموانئ والمطارات الخاصة بها، وجاء هذا ضمن مساعي الحكومة السعودية الدائم لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، ولكن مع استمرار الجائحة كان ولابد أن ترجع الحياة إلي مسارها الطبيعي بشكل تدريجي ولهذا استرجعت السلطات السعودية بعض الخدمات الحيوية التي لا غني عنها لدي الجميع وكان من بينها حجز العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا، كما اعلنت السلطات أن قيمة غرامة العمرة بدون تصريح أصبحت أمر واقع وهذا الأمر يأتي في مصلحة الجميع لعدم تكدس زائرين بيت الله الحرام.
شروط حجز العمرة
وعن خطوات وشروط حجز العمرة سوف يتم سردها لكم خلال السطور التالية:
- ينبغي على المعتمر في البداية الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبق اعتمرنا وتحديد الموعد من ضمن المواعيد المتاحة لأداء العمرة.
- يجب عدم تخطي العدد المسموح به من كل فوج للمعتمرين فالعدد المحدد للفوج الواحد هو 600 معتمر بحد أقصى.
- في الوقت الحالي فقط لا يقوم البرنامج بمنح تصريحات العمرة لغير أبناء المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو المقيمين على أراضيها.
- يشترط على المعتمر الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرمين الشريفين وطوال فترة أداء مناسك العمرة.
- يتوجب على كل معتمر الحفاظ على المسافة الآمنة بينه وبين من حوله.
- ممارسة أعمال التطهير بشكل دوري بجميع أركان المسجد النبوي على مدار اليوم.
- زيادة عدد المعتمرين بشكل تدريجي حتى بلوغ الطاقة الاستيعابية الكاملة للحرمين، ولكن ذلك يتم في إطار تنظيمي.
- ينبغي على المعتمر تقديم وثيقة صحية تؤكد عدم الإصابة بكرونا، وفي حالة الإصابة المسبقة ينبغي إحضار مستند طبي يوضح التعافي من المرض.
خطوات الحجز من تطبيق اعتمرنا
ويقدم الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة أبرز الخدمات الإلكترونية التي يريد معرفتها العديد من الحجيج إلى بيت الله الحرام، أو المتقدمين لأداء مناسك الحج والعمرة، ففيه تجد الأقسام المتعلقة بحجاج الداخل، وحجاج الخارج، كما وتجد أيضاً منصات الحجز لرحلات العمرة، و ومؤشر العمرة الأسبوعي، كما ويتفرع من قسم خدمات الحج والعمرة أربع أقسام تتعلق بحملة “كن عوناً” و “التوظيف الموسمي” و “مناسكنا” ، وكانت الوزارة اعلنت في وقت سابق عن خطوات حجز العمرة عبر التطبيق الخاص بها وهذه الخطوات هي:
- في البداية يتم فتح تطبيق اعتمرنا ثم تسجيل الدخول فيه إلى الحساب الشخصي.
- بعدها يتم اختيار خيار خدمات الموجود في الجزء الأسفل من الشاشة.
- ثم يتم النقر على خيار أداء عمرة الموجود في واجهة التطبيق.
- في هذه الخطوة يتم تعيين اسم الراغب في أداء مناسك العمرة، وفي حالة وجود مرافقين يتم إضافتهم. بعدها يتم الضغط على خيار استمرار.
- بعدها سيظهر التقويم الخاص بالمواعيد المتاحة يتم تحديد الموعد المناسب من بينهم.
- ثم يتم تحديد الباب المناسب والمراد الدخول منه.
- ثم يتم قراءة التعليمات وتفعيل خيار الموافقة على التعهد.
- بعدها يتم النقر على خيار الاستمرار والاحتفاظ بالباركود الخاص بالتصريح لتقديمه عند الحاجة.
- ثم يقوم بتحديد الموعد المناسب لأداء المناسك.
- بعدها يتم الحصول على تصريح العمرة من التطبيق.
- بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يتعين على المعتمر التوجه إلى أحد مراكز نقل المعتمرين في مكة.
- ثم يتم إظهار التصريح الذي تم الحصول عليه من التطبيق إلى المسؤول في المركز.
- ينبغي على المعتمر التقيد بكافة إرشادات السلامة الوقائية.
- ثم ينتقل المعتمر في أحد وسائل نقل المعتمرين، ويتوجه إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.
- ثم يتم العودة إلى مركز نقل المعتمرين بعد أداء المناسك.
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