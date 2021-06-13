أسرع تمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب من أهم العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بالتقسيط وبتسهيلات عديدة ، وقد عملت الشركة السعودية للتمويل في المملكة علي توفير عروض تمويلية متميزة ومتكاملة بصيغة إسلامية وخيارات عديدة للسداد ، وتعتبر الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات التي أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من جميع الجنسيات ومن كافة الشرائح الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

أسرع تمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية

الشركة السعودية من أهم شركات التمويل في المملكة والتي توفر عروض تمويلية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال ، ويعتبر التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد المنتجات التمويلية الشخصية المتاحة لدى الشركة بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على التمويل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب تمويل الشركة السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

يمكن للعملاء الحصول على مبالغ مالية كبيرة من الشركة السعودية يمكن أن تصل حتي 100 ألف ريال سعودي.

كما يمكن للعملاء الحصول على مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

لا يحتاج العميل إلي تحويل الراتب الشهري للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يتميز تمويل الشركة السعودية بهامش ربح تنافسي.

يتميز تمويل الشركة السعودية بنسبة تصل إلى 60%.

تتيح الشركة السعودية للتمويل فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

كيفية التقديم على تمويل الشركة السعودية بدون تحويل الراتب

يمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على تمويل الشركة السعودية بدون تحويل الراتب التقديم على الطلب من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة والاستفسار عن كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال الطلب.

الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على التمويل الشخصي