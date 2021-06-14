تمويلات مصرف الراجحي للمواطن والمقيم… الشروط والمميزات

تمويلات مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر المصرف عبر فروعه المختلفة بالمملكة العربية السعودية الكثير من التمويلات الشخصية سواء للمواطن أو المقيم، حيث يعد هذا المصرف من أكثر المصارف التي يفضلها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، نظرًا لما يتم تقديمه من تسهيلات ومساعدات مصرفية لجميع المواطنين بلا استثناء، حيث تعد سلسلة مصارف الراجحي متوفرة في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية، وتقنن جميع خدماتها إلكترونيًا بشكل سريع دون الذهاب الي الفرع، ويتم تقديم جميع القروض وفق أحكام الشريعة الإسلامية وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي للمواطن والمقيم.

تمويل مصرف الراجحي للسعودي والمقيم

مصرف الراجحي يساعد كافة المواطنين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، ويعمل علي منح الكثير من الأفراد القروض التي تناسبهم وفق توافق شروط البنك مع كل عميل، ومن خلال هذه التمويلات يستطيع جميع العملاء تغطية جميع أزماتهم المالية والاقتصادية وتحقيق جميع الأحلام الشخصية، كما تقدم هذه المصارف تمويلات خاصة للمشاريع سواء للمواطنين أو المؤسسات والهيئات الذي تأثرت اقتصاديًا، وذلك بسبب الفيروس المستجد الذي أثر سلبيًا علي الكثير من المواطنين.

ومن خلال قروض مصرف الراجحي يتم الصرف بناءً علي توافق الشريعة الإسلامية لأي مبلغ مالي، ويتم سداد كافة القروض علي فترات زمنية تصل الي 60 شهر من بداية الحصول علي التمويل، بالإضافة الي إمكانية التقديم الإلكتروني علي التمويل من خلال موقع البنك الإلكتروني المتاح في أي وقت لأي عميل.

شروط قروض مصرف الراجحي سواء للمواطنين أو الوافدين بالمملكة

يتم صرف جميع القروض الشخصية لجميع العملاء سواء المواطنين أو الوافدين سواء عملاء حاليين للبنك أو عملاء جدد، ولكن وفق بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها في أي عميل، ومن هذه الشروط: