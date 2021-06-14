نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة عروض اكسترا السعودية تخفيضات هائلة على الجوالات والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرة عروض اكسترا السعودية من أكثر العروض الهامة التي يتم انتظارها من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلال عروض Extra يستطيع المواطنين والمقيمين الحصول على أفضل المنتجات بأسعار متميزة خاصة من خلال تخفيضات الأجهزة الحديثة التي يتم توفيرها للعملاء على الالكترونيات والأجهزة المنزلية، ومن خلال عروض جوالات اكسترا يتم الحصول على الجوالات بأسعار تنافسية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على نشرة عروض اكسترا السعودية.

نشرة عروض اكسترا السعودية

تتميز نشرة عروض اكسترا السعودية بتوفيرها لجميع الأجهزة داخل الفروع وكذلك عبر المتجر الالكتروني مما يسهل على العملاء الإطلاع على المنتجات واختيار المناسب منها ومن ثم البدء في الشراء بكل سهولة، وفيما يلي سوف نذكر أفضل عروض extra للجوالات.

عروض جوالات اكسترا

تقوم اكسترا بتوفير العديد من الماركات العالمية من الجوالات للعملاء بأسعار تنافسية بالإضافة إلى توفيرها لخدمات ما بعد البيع وبالتالي تلبي احتياجات جميع المستخدمين ومن أفضل عروض الجوالات:

جوال أبل ايفون 11 برو بمساحة داخلية 512 جيجا بايت بسعر 4844 ريال سعودي بدلًا من 6459 ريال بنسبة خصم 25% من قيمة الجهاز.

جوال أبل ايفون إس إي 2020 بمساحة داخلية 256 جيجا بايت الإصدار الجديد بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2629 ريال ليحص العميل على نسبة خصم بقيمة 23.96% من قيمة الجهاز.

جوال أبل ايفون 12 ميني المدعم لشبكات الجيل الخامس بمساحة داخلية 64 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال ليوفر 300 ريال سعودي.

عروض الصيف من اكسترا للجوالات

جوال سامسونج نوت 20 الترا المدعم لشبكات الجيل الخامس بمساحة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال ليحصل العميل بذلك على نسبة خصم 30.1%.

جوال سامسونج نوت 20 بمساحة داخلية 256 جيجا بايت ويدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال وبذلك يحصل العميل على نسبة خصم 30% من قيمة الجهاز.

جوال هواوي نوفا 7 إس إي الجيل الخامس بمساحة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 1349 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال.

تخفيضات الأجهزة من اكسترا

أيضًا تم توفير عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية المختلفة وكذلك عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات لاب توب بأسعار متميزة منها:

تليفزيون سامسونج 65 بوصة ذكي بثلاثة مداخل أتش دي ام أي و2 مدخل يو اس بي بسعر 3899 ريال سعودي بدلًا من 7399 ريال ليحصل العميل على خصم هائل بقيمة 47.3%، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 399 ريال سعودي.

تليفزيون ال جي 55 بوصة ذكي بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 13999 ريال وبذلك يتم الحصول على نسبة خصم 55.71%.

سوني تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح بسعر 4999 بدلًا من 8499 ريال ليحص العميل من خلال هذا العرض على تخفيض بنسبة 41.18% بالإضافة إلى حصوله على هدية بقيمة 399 ريال سعودي.

بالإضافة إلى كافة العروض التي تقوم بتقديمها اكسترا للعملاء فإنها توفر أيضاً إمكانية تقسيط المشتريات بالتعاون مع شركة تسهيل للتمويل ليحصل العملاء على كل المشتريات التي يرغبون بها دون الحاجة إلى الدفع النقدي على أن تتوفر لديهم شروط التقسيط من تسهيل.