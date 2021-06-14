نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان ALSVIN موديل 2022 بدن مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط شانجان ALSVIN موديل 2022 من الأمور التي لا تستحق الكثير من عناء البحث للمقارنة والمفاضلة فالسيارة تنتمي إلى فئة السيارات الصينية الرخيصة والصغيرة في نفس الوقت وبالتالي يمكن شرائها مباشرة بدون تقسيط لكن هناك من يرغب في الحصول على تفاصيل أكثر بشأن عروض تقسيط السيارات خاصة شانجان السفن الجديدة.

مواصفات شانجان ALSVIN

تأتي شانجان ألسفن 2022 مع محرك بسعة 1.5 من نوع V4 مزود بعدد صماماً ويمكنه أن يصل إلى قوة قصوى تصل إلى 105 أحصنة وقدرة على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 145 نيوتن في المتر وهذه السيارة واحدة من السيارات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود 17.0 كلم/ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك وتأتي السيارة مع نظام الدفع الأمامي بطبيعة الحال.

كما تأتي السيارة مزودة بوسائد هواء أمامية ونظام المساعدة في ثبات السيارة فضلًا عن نظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

سعر شانجان ALSVIN

يصل سعر شانجان السفن موديل 2022 إلى 34 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة عند إضافة الضريبة يصل السعر إلى حوالي 90 ألف ريال وهذا السعر هو سعر الوكيل حيث يمكن الحصول على السفن من وكيل شانجان في السعودية بهذا السعر المعلن خلال فترة العروض الصيفية.

عروض تقسيط شانجان السفن

كما ذكرنا فإن السعر ربما يكون بسيطًا لدى البعض ولا يحتاج إلى الدخول في دوامة التقسيط وتحويل الراتب لكن بالنسبة لمن يرغب يمكنه الحصول على هذه السيارة تقسيط على 60 شهرًا أو أقل بحسب رغبته ويتم تقسيم المبلغ النهائي شاملًا الزيادة السنوية والضريبة المضافة على عدد أشهر التقسيط مثلا لو اخترنا التقسيط على 40 شهرًا يصبح القسط ألف ريال تقريبًا وهكذا كلما زادت المدة قلت قيمة القسط.

عروض حصرية من وكيل شانجان

وخلال فترة العرض يقدم وكيل شانجان في السعودية بعض المزايا الحصرية لراغبي شراء شانجان السفن وتشمل، عازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً مع خصم 30% على باقي الخدمات وضمان ممتد 5 سنوات أو نصف مليون كيلو متر مجانا يبدأ بعد انتهاء ضمان الوكيل .وهذا العرض ساري حتى نفاذ الكمية وطبقًا للشروط والأحكام التي يضعها الوكيل.