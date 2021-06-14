نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير للجوالات 2021 خصومات وهدايا قيمة على الأجهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات 2021 من العروض المميزة التي ينتظرها جميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية والتي تكون ضمن عروض مكتبة جرير الأسبوعية أو عروض مكتبة الجرير التي يتم توفيرها في أوقات مختلفة، حيث توفر المكتبة عروض جرير الكترونيات وعروض جرير جوالات كل فترة رغبة منها في تلبية طلبات جميع العملاء من داخل المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على عروض جرير للجوالات 2021.
عروض جرير للجوالات 2021
تتميز عروض جرير للجوالات 2021 بتوفير العديد من الأجهزة بإمكانيات فائقة الجودة وأسعار تنافسية حيث تقوم المكتبة بالتقاعد مع كبرى شركات إنتاج الجوالات حول العالم ولذا فهي تقوم بتوفير عروض مختلفة لأكثر من ماركة عالمية ومن هذه العروض:
عروض جرير للجوالات ايفون 2021
تعد أجهزة أبل ايفون من الأجهزة الأكثر طلبًا من العملاء داخل مكتبة جرير لذا تسعي المكتبة على توفيرها بعروض متميزة تلقي استحسان العملاء من خلال جرير ايفون ومن أفضل هذه العروض:
- جوال أبل ايفون 12 بسعة تخزينية 64 جيجا بايت ويدعم الشبكات حتى الجيل الخامس بسعر 3499 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- جوال أبل ايفون 12 برو بسعة تخزينية 256 جيجا بايت والمدعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 4899 بدلًا من 5199 ريال سعودي.
- جوال أبل ايفون 12 برو ماكس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت وذو لون أزرق محيطي ويدعم حتى شبكات الجيل الخامس بسعر 4899 بدلًا من 5199 ريال سعودي.
عروض جرير للجوالات سامسونج 2021
أجهزة سامسونج تتميز بقدرتها الفائقة على التحمل واستمرار العمل لفترات طويلة وبالتالي فهي مطلب لعدد كبير من العملاء ومن أفضل عروض جرير سامسونج ما يلي:
- جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا بمساحة داخلية 128 جيجا بايت ويدعم شبكات الجيل الخامس بالون الفضي فانتوم بسعر 4399 بدلًا من 5199 ريال سعودي بالإضافة إلى حصول العميل على هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي.
- جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة تخزينية 256 جيجا بايت وذو لون برونزي ويدعم الشبكات حتى الجيل الخامس بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي ليستفيد العميل بخصم بنسبة 23% من قيمة الجهاز.
- جوال سامسونج جالكسي اس 21 بسعة تخزينية 256 جيجا بايت ومدعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3549 ريال بالإضافة إلى هدايا قيمة بقيمة 1200 ريال سعودي.
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