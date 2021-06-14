نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية حتي 60 الف ريال وبأقساط ميسرة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية ، يقدم بنك التنمية والمعروف سابقاً بأسم بنك التسليف مجموعة من الحلول التمويلية الهادفة والتي تستهدف المواطنون من ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتيح تقديم تمويل بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية لتقديم المعونة اللازمة للأسر لتحمل أعباء المعيشة والمسئوليات التي تقع علي كاهلهم، ويعتبر قرض الأسرة أحد منتجات التمويل الاجتماعي المقدمة للمواطنون والمواطنات العاملين بالقطاعات الحكومية أو الخاصة أوالمتقاعدين لمساعدتهم في مواجهة التزاماتهم الأسرية.

قرض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بأنه تمويل بدون أي هامش ربح وتبلغ قيمة التمويل حتي 60 ألف ريال سعودي ولمدة 5 سنوات أي 60 شهراً، وبرسوم مجانية للفئات المستوفاة شروط تمويل الأسرة من خلال أقساط ثابتة وميسرة وفقاً وفترة التمويل التي تتناسب مع العميل حتي لا يتأثر إستقراره الإقتصادي ويتعرض لخطر التعثر في سداد الأقساط المستحقة.

شروط الحصول علي قرض الأسرة بدون فائدة

أن لا يتجاوز عمر المستفيد عن 70 عاماً وللكفيل 55 عاماً.

الا يزيد الدخل الشهري للعميل المقدم لطلب قرض بدون فوائد عن 12,500 ريال سعودي.

عن 12,500 ريال سعودي. يكون نصيب الفرد الواحد من دخل الأسرة بحد أقصي 3000 ريال سعودي. ويتم إحتسابه بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة علي عدد أفراد الأسرة.

يتم إحتساب الأبن طالما لم يتجاوز ال24 عاماً. ولم يتزوج أو يعمل ويتم إحتساب الأبنة ما لم تكن متزوجة أو موظفة.

يمكن للمواطنات التقديم علي طلب قرض الأسرة بدون فوائد. إذا كانت أرملة أو مطلقة وتعول طفلاً فأكثر وينطبق عليها بقية الشروط الخاصة بالتمويل.

المستندات المطلوبة للحصول علي قرض الأسرة

يتم إستيفاء الوثائق المطلوبة حال إستيفاء الشروط السابقة، وفي هذه المقالة سنقدم لكم الأوراق التي يحتاجها العميل للتقديم علي طلب تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

تقديم صورة من سجل الأسرة.

للعاملين بالقطاع الحكومي يتم تعبئة نموذج 104 إلكترونياً وطباعته من حساب المستفيد من طلب التمويل. ويتم إستيقاعها بالتوقيعات اللازمة ومهرها بالختم الرسمي من جهة عمل العميل. علي أن لا يتعدي تاريخ الإعتماد 60 يوماً، وللعاملين بالقطاع الخاص يتم تعبئة نموذج 105.

رقم حساب الآيبان علي محررات بنك العميل ومصدقة بختم البنك.

أصل أخر كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر سابقة لتاريخ إعتماد نموذج 104 وممهورة بختم البنك.

تصريح بياناتي ساري من موقع وزارة الداخلية للعميل وللأبناء المعالين وللكفيل حال وجوده لموظفي القطاع الخاص.

إصدار شهادة مدد وأجور من التأمينات الاجتماعية علي أن لا تتعدي 60 يوماً.

يجب علي موظفي القطاع الخاص تقديم أصل تعريف بالراتب مفصل لكلا من العميل والكفيل ويتم إستيفاء التوقيعات والختم من جهة العمل وتصديقها من الغرفة التجارية لما لا يتعدي 60 يوماً.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع مقدم الطلب واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

خطوات تقديم طلب قرض الأسرة أونلاين

كل ما عليك فعله هو الدخول علي البوابة الإلكترونية لتقديم طلب قرض الأسرة بدون فائدة من خلال الصفحة الرسمية لبنك التنمية الإجتماعية أو تطبيق الجوال، ثم إستيفاء البيانات الشخصية المطلوبة لإستكمال طلب الحصول علي التمويل.

يمكنك الإستفادة من منتجات التمويل الاجتماعي الاخري ببنك التنمية والتي تهدف للدعم الإيجابي لمحدودي الدخل مثل تمويل كنف لتقديم الإعانة للأرامل والمطلقات أو تمويل اهل والذي يقدم لمساعدة الأسر والتي سبق لهم الحصول علي تمويل من بنك التنمية الإجتماعية ومنتظمين في سداد الأقساط المستحقة.