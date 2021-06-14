خطوات التقديم على وظائف الشؤون الصحية وأهم الشروط المحددة لإمكانية التسجيل

خطوات التقديم على وظائف الشؤون الصحية وأهم الشروط المحددة للتسجيل، من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية هي معرفة خطوات التقديم على وظائف الشؤون الصحية الخاصة بالحرس الوطني 1442 لكي يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل، وبالتالي يبحثون عن خطوات التقديم والشروط المحددة لامكانية التقديم على هذه الوظائف، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية

قمر الجهات المعينة بتحديد شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني في المملكة السعودية وهي كالآتي:

أولا يجب أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية، وأن يكون من ضمن المؤهلات المطلوبة عند التقديم وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام.

يجب أن يكون لديه مهارات الطباعة باللغتين من خلال استخدام لوحة المفاتيح توفر عناصر الوظيفة مساعد إداري ثاني.

يتوفر المؤهلات المطلوبة لوظيفة مساعد إداري أو مع إجادة اللغة الإنجليزية وأن يكون قد حصل على البكالوريوس في تخصص الأدب الإنجليزي أو في نظم المعلومات وتتضمن أيضا الإدارة العامة أو علاقات عامة أو يكون قد حصل على درجه البكالوريوس.

أن يكون قد حصل هذا الشخص على الدبلوم أو لديه شهادة الثانوية العامة أولى بيه في معاقبين في هذا المجال مع وجود تخصص الترجمة أو في الإدارة المكتبية أو الأدب الإنجليزي.

يبدأ التقديم من 19 شوال 1442 هجريا والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 31/5 2021 وسوف يستمر فتح باب التقديم حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

خطوات التقديم على وظائف الشؤون الصحية

أولا يتم الولوج إلى بوابة نظام التوظيف للشؤون الصحية ثم الضغط على الوظائف وتقوم بتحديد الوظيفة التي تريدها التقديم عليها واضافة البيانات المطلوبة منك، وتتأكد من كتابتها ثم رفع المستندات المطلوبة وخاصته بطاقة الهوية والمؤهل الدراسي ثم اضغط على كلمه تسجيل وسوف تصل إليك رسالة مثلها تؤكد أنها تم التسجيل بنجاح.