نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو اختبار كفايات في السعودية 2021 وأدق التفاصيل عن التسجيل في كفايات المعلمين في المقال التالي
ما هو اختبار كفايات في السعودية 2021 سؤال يردده المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية باحثين عن إجراءات التسجيل في كفايات المعلمين المقدم من هيئة التقويم والتدريب لرفع كفاءة المعلم كل ذلك جعل الكثيرون يتساءل عما ماهو اختبارات كفايات في السعودية وإمكانية التسجيل فيه، خاصة أن التسجيل في اختباركفايات في السعودية أونلاين عبر موقع المركز الوطنى للقياس أكبر المواقع الإلكترونية الخدمة التابع لوزارة التعليم السعودية ويتيح للمتقدمين التسجيل من أي مكان في المملكة العربية السعودية.
ما هو اختبار كفايات في السعودية
يستهدف هيئة التقويم والتدريب من اختبار كفايات في السعودية تأهيل المعلمين لتعرف باسم اختبار الرخصة المهنية أي توافق المعلمين والمعلمات مع معايير متطلبات الترخيص المهني لضبط أطراف المنظومة التعليمية في النهاية وتقسم اختبارات كفايات في السعودية على النحو الآتي:
- اختبار عام شامل جميع التخصصات وطرق التدريس المختلفة وأساليبها.
- اختبار تخصصي لمعلومات المعلم أو المعلمة في التخصص الذي يدرسه.
طريقة التسجيل في كفايات المعلمين
وفرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية التسجيل في كفايات من أجل إجراء اختبارات الرخصة المهنية من خلال الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول على المركز الوطني للقياس
- إضافة رقم السجل المدني وكلمة المرور.
- النقر على تسجيل الدخول.
- أضف الرمز المرسل في رسالة نصية.
- تسجيل الدخول على الملف الشخصي.
- اختيار أيقونة الاختبارات.
- النقر على الاختبار العام من اختبارات المعلمين الجدد.
- الضغط على متابعة.
- قراءة التعليمات والموافقة عليها.
- إضافة البيانات المطلوبة.
- اختيار موعد الفحص والمقر المناسب.
- النقر على التالي.
- حدد طريقة الدفع المناسبة.
- استكمال التسجيل.
ضوابط اختبار الرخصة المهنية
تتحدد معايير اختبار الرخصة المهنية كفايات المعلمين لرفع قدرة المعلم للمواكبة مع التطورات التكنولوجية لتتضمن الآتي:
- العمل على التطوير المهني للمعلم.
- مراعاة القيم الإسلامية الوسطية.
- العمل على التطوير المهني.
- زيادة قدرة المعلم على التفاعل مع المهنيين والتربويين.
- خلق بيئة تعليمية للطلاب داعمة بكل الإجراءات التكنولوجية.
- استحداث نظم التدريس المختلفة.
- مواكبة المهارات اللغوية المتعلقة بالوظيفة.
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