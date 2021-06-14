خطوات التسجيل في برنامج التعليم السياحي عبر الإنترنت وأهدافه، تعتبر منصة التعليم السياحي عبر الإنترنت من أكثر المنصات التي لها أهمية كبيرة داخل المملكة السعودية وبالتالي يمكن لأي شخص الاستفادة من كثر البرامج التأهيلية أو التطويرية والتصفية عن طريق وسائل الذكاء الاصطناعي الخاص في التقنية الخاصة للواقع الافتراضي

وبالتالي يستفيد منها جميع الخارجيين في قطاع السياحة وبالتالي يبدوان بالبحث عن فرصه عمل ويوجد فيها العديد من الأنشطة التدريبية والبرامج التي تاهلت الى تطوير جميع قدراتك في العمل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمه على طريقة التسجيل في برنامج منصه التعليم السياحي عبر الانترنت وأهم اهداف البرنامج.

التسجيل ببرنامج منصة التعليم السياحي

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة التعليم السياحي عبر الإنترنت ثم تقوم بالضغط على تبويب التقديم ثم تبدأ بكتابة النموذج الخاص بك وكتابة كافة البيانات، وتتأكد من كتابتها بشكل صحيح وخاصة اسم المتقدم ورقم سجل المدني وتشمل أيضا رقم الهاتف والبريد تحدد تاريخ الميلاد والمؤهل الذي قد حصلت عليه ثم تقوم بمراجعة البيانات والضغط على التسجيل سوف تصل إليك رسالة تأكد لك أنك قمت بالتسجيل البيانات بشكل صحيح سوف تصل إليك عبر البريد الإلكتروني.

أهداف برنامج منصة التعليم الإلكتروني