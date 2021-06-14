خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي السعودي ومعرفة موعد التقديم

خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي السعودية ومعرفة موعد التقديم، قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتوضيح بعض القرارات الهامة التي تتعلق بتشغيل حركة النقل الداخلي والخارجي وذلك لجميع المعلمين والتي تساعدهم أيضا من النقل إلى مدرسة تكون قريبة من المنازل الخاصة بهم، لكي يتمكنوا من الوصول إليها في وقت سريع وتسهيل عملية الوقت والجهد

حيث يمكن إضافة الرغبات التي تتعرض في المدينة والمدرسة وكذلك المنطقة وسوف يتم الإعلان عن النتائج التي تتعلق ب حركة النقل للمعلمين على الموقع الإلكتروني من خلال نظام فارس التابع لوزارة التعليم بالمملكة السعودية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة موعد التقديم على حركة النقل الخارجي وخطوات اضافة رغبات النقل الخارجي بالتفصيل.

خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي

أكدت وزارة التعليم بالمملكة السعودية أنه تم فتح باب التسجيل النقل الخارجي للمعلمين وتوضيح الخطوات التي ينبغي اتباعها من خلال الدخول على نظام فارس عبر الإنترنت واتباع الخطوات المحددة وهي كالآتي:

أولا يتم الولوج إلى نظام نور الإلكتروني عبر الإنترنت ثم يتم اضافة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تبدأ بالكتابة الرمز المرئي ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية واختيار الرغبات النقل للمعلمين، ثم إضافته وكتابة البيانات المطلوبة والإقرار موافقة لكي يتم اعتمادها.

ثم اضغط على كلمة حفظ بعد ذلك يتم اختيار الرغبات وتقوم بتحديدها من خلال الإدارة التعليم والقطاع حتى 20 رغبة.

بعد ذلك يتم تحديد عنصر وتسجيل الهوية الوطنية للتنظيف الآخر ثم الضغط على تطبيق.

وسوف يظهر أمامك مراجعة البيانات التي قمت بكتابتها والرغبات ثم الضغط على تنفيذ وسوف يتم العمل على اعتماد هذه الرغبات.

موعد التقديم على حركة النقل الخارجي

أكدت وزارة التعليم بالمملكة السعودية أنه سوف يتم فتح باب التقديم يتم البدء بإجراءات النقل الخاصة بالوظائف التعليمية بدءا من 23 مايو الجاري يوافق بالتاريخ الهجري 11 شوال، حتى يتمكن الجميع من التقدم وسوف يتم مراجعة الملاحظات بدءا من 15 شوال وسوف تستمر حتى 24 من هذا الشهر.