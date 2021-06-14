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عمر شويل - جدة امتلاك سيارة معاقين بالمملكة 1443 الشروط والمستندات المطلوبة والفئات المصرح لها. تسعي الحكومة داخل المملكة العربية السعودية جاهدة دائما حتي توفر لمواطنيها الطرق الممكنة لحياة كريمة. كما إنها تبحث عن توفير حلول مختلفة لجميع الظروف التي من الممكن أن تحدث إلي مواطنيها. ومن بين هذه الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين السعوديين هي توفير سيارة لذوي الإعاقة. ويتم ذلك من أجل تقديم المساعدة للمواطنين ذات الإعاقة للتغلب على ظروف إعاقتهم. كذلك ليتمك ذوي الإعاقة من الدخول في المجتمع والتأقلم معه. ومن أجل ذلك سوفر نقدم لكم اليوم في هذا المقال الشروط المطلوبة للحصول على السيارة لذوي الإعاقة وأيضاً المستندات المطلوبة. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل الشخصي للمتقاعدين في السعودية 1443 وأفضل بنوك لقروض المتقاعدين

امتلاك سيارة معاقين بالمملكة 1443

حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن منح سيارة لذوي الإعاقة. وهو عبارة عن برنامج يتم من خلاله إعطاء المواطنين ذات الإعاقة سيارةمجهزة بشكل كامل للتعامل مع هذه الإعاقة. كما يتم هذا بعد أن يتم الكشف على المواطن والقيام بإثبات الحالة. وكذلك يتم إعطاء المواطن ذات الإعاقة بعد إثبات حالته مبلغ مالي قدره 150 ألف ريال سعودي. ويعتبر هذا المبلغ بدلا عن التأمين على هذه السيارة. ويتم طرح هذه الخدمة من قبل الحكومة رغبك من خادم الحرمين الشريفين لتقديم المساعدة لذوي الإعاقة للتأقلم مع المجتمع.

الشروط المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين

كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها حتي يتمكن الفرد من الحصول على السيارة. ويمكننا طرح هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للسيارة سعودي الجنسية

كما ينبغي ألا يتخطي الدخل الشهري للفرد عن 8000 ريال سعودي

كذلك يجب ألا يقيم المواطن داخل دور رعاية تأهيل أو رعاية حكومية.

يجب أن يكون لديه إعاقة في الأطراف دائمة.

المستندات المطلوبة والفئات المصرح لها الحصول على السيارة

كما يجب عند القيام بتقديم طلب الحصول على السيارة إرفاق مجموعة من المستندات التي من الممكن عرضها كما يلي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية

وكذلك صورة من نتيجة الكومسيون الطبي

الفئات المصرح لها الحصول على السيارة