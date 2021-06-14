Enter رابط تسجيل الحج 1442- 2021 عبر البوابة الإلكترونية للحج والعمرة

رابط تسجيل الحج 1442، من أهم الروابط التي يبحث عنها السعوديين الآن وحتى الأجانب الموجودين على أراضي المملكة من مختلف الجنسيات الراغبون في أداء فريضة الحج، وقد حددت المملكة هذه السنة ضوابط والتزامات للحج هذا العام تختلف عن الشروط في السنوات السابقة، وقد تم تحديد المرحلة الأولى للتسجيل والتي بدئت من اليوم الأحد 13 يونيو 2021، على أن يستمر الحج لمدة 10 أيام، واتخذت السعودية هذه القرارات بعد دراسات متأنية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خصوصًا بعدما أثبت الفيروس أنه له أكثر من سلالة.

رابط تسجيل الحج 1442

أيدت هيئة كبار العلماء بالمملكة القرار التي اتخذته المملكة على قصر الحج على المواطنين بالداخل، لهذا بدئوا بالبحث عن رابط تسجيل الحج 144، ووضحوا أنه قرار صحيح من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين بالمملكة، وأكدوا رأيهم بقول الله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وقولًا آخر ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)، ووضحت بعض الشروط للتسجيل بحيث يكون للمقيمين من الداخل والذين يتمتعوا بصحة جيدة ولا يشتكوا من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى أنه أخذ جرعتين على الأقل من فيروس كورونا المستجد.

رابط تسجيل الحج 1442-2021

يمكن لكل الراغبين في التسجيل في الحج الوصول إلى رابط تسجيل الحج 1442 واتباع الخطوات التالية للتسجيل في موسم الحج لهذا العام، وهي كالتالي:

الدخول إلى بوابة الحج والعمرة الإلكترونية.

اختيار الخدمات الإلكترونية للحج.

تحديد برنامج الحج المناسب لك.

تسجيل كل بيانات الحج والتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة تسجيل.

الذهاب لموقع السداد وكذلك المبلغ المحدد للدفع بطريقة إلكترونية، وخطوة الدفع هذه تتم بعد قبول الطلب والقبول في الحج.

شروط التسجيل في الحج 1442