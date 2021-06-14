نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين أرامكو السعودية.. أسعار بنزين 91 و 95 والديزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين أرامكو السعودية يبحث عنها العديد من السعوديين، حيث تربط المملكة العربية السعودية أسعار المحروقات بأسعار تصدير البترول، حيث أن مؤشرات تسعيرة البنزين ومشتقات البترول متغير، ويكون حسب مؤشر تسعير البترول العالمي، حيث يحكم في سعر لتر البنزين اليوم بناء على قوة العرض والطلب على البترول عالمياً، وفي المملكة العربية السعودية يتم تحديد أسعار المحروقات من قبل الحكومة، بطريقة دورية كل شهر، ويكون هذا التعديل متفق مع إجراءات حوكمت أسعار الطاقة.

أسعار البنزين أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية هي من رواد إنتاج الطاقة والكيماويات في المملكة، وتعد من أكبر شركات النفط بالمملكة، حيث أن تقوم بإعلان المراجعات الدورية لأسعار النفط، وأيضاً أسعار البنزين فقد أظهرت المراجعة الأخيرة التي تخص شهر يونيو 2021 ارتفاع أسعار البترول بالمملكة، عن التسعير الماضي

كم سعر البنزين اليوم؟

شركة أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 حيث:

أتى بنزين 95 بسعر 2.33 ريال لكل لتر.

وبنزين 91 أتى بسعر 2.18 ريال لكل لتر.

بزيادة عن أسعار شهر مايو الماضي التي كانت لبنزين 95 نحو 2.33، بزيادة تقدر بـ 10 هللة لكل لتر عن الشهر الماضي، وفيما يخص بنزين 91 كان السعر في شهر مايو 2.08، فقد أتى بزيادة في السعر بنحو 10 هللة لكل لتر.

أسعار المحروقات الأخرى في المملكة

أرامكو تعلن أسعار باقي أسعار المحروقات لشهر يونيو2021، وذلك عبر موقعها الرسمي، بعد أن أعلنت عن سعر البنزين حيث صرحت أرمكوا بأن سعر الديزل يقدر بنحو 52 هللة لكل لتر، واتى سعر الكيروسين بسعر 70 هللة لكل لتر، كما أتى سعر غاز البترول المسال بنحو 75 هللة لكل لتر.

فتقوم شركة أرامكو وضع مراجعه تسعر المحروقات في السعودية بشكل شهري، لتقليل تأثر تذبذب أسعار سوق التصدير على المستهلكين المحليين.

كيف تختار البنزين المناسب سيارتك؟

هناك عدة قواعد يجب اتبعاها لاختيار الوقود الخاص بالسيارة. راجع كتيب التشغيل الخاص بسيارتك ستجد توصيات من المصنع بنوع الوقود المناسب للسيارة، ولكن يمكن وضع بعض المعاير للسيارات منها:

السيارات التي تحتوي على محرك تربو في تحتاج إلى بنزين 95 حتى تعمل بكفاءة، ولكن لا يصلح لها بنزين 91.

محركات السيارات التي تعمل بنظام التنفس الطبيعي يمكن استخدام بنزين 91 لها. ويمكن أن نستخدم معها بنزين 95 ولكن لن يكون هناك فرق يذكر في الأداء.

نرجو أن نكون قد قدمنا لكم في مقالنا اليوم الرد على كل استفساراتكم حول أسعار البنزين أرامكو السعودية 1442.