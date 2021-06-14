طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة للوافدين في المملكة

شرح كيفية طباعة خروج وعودة برقم الإقامة من أكثر المواضيع التي يبحث الوافد إلى المملكة السعودية عنها ويريد أن يسأل ويستفسر عنها وهذه من الخدمات الضرورية التي تقدمها مديرية الجوازات بالمملكة السعودية، لذلك أصدرت مديرية الجوازات والموارد البشرية موقع إلكتروني يسمى (مقيم) لتقديم كافة الخدمات التي يستفاد منها الوافدين للمملكة الخاص بطباعة خروج وعودة برقم الإقامة

طباعة خروج وعودة برقم الإقامة في المملكة السعودية 1442 هجري

تقدم وزارة الموارد البشرية تأشيرات يتم من خلالها الدخول والخروج إلى أراضي المملكة ويتم عمل هذه التأشيرات عبر الإنترنت، وذلك لكي يسهل على الوافدين عبء الذهاب للوزارة ويتم ذلك عن طريق الخطوات هذه:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لموقع مقيم، والدخول إلى أبشر أفراد

الضغط على زر الدخول بعد إدخال الاسم وكلمة المرور الأرقام.

يقوم المستعلم عن الخدمة بالضغط على تسجيل الدخول

والقيام بالضغط على الخيارات الإلكترونية

والقيام بالضغط على خيار الجوازات.

ونقوم بالضغط على استعلام عن التأشيرات

يقوم الموقع بشكل تلقائي بالاستعلام باختيار اي طريقة يريدها المستخدم لإدخال البيانات بها والاستعلام عن رقم الهوية والإقامة وجوازات السفر.

بعد الانتهاء من كافة الإجراءات يتم طباعة ورقة الاستعلام عن خروج وعودة برقم البطاقة.

طباعة خروج وعودة برقم الإقامة

الجديربالذكر وأن ذلك البرنامج هو إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة للوافدين للمملكة السعودية لتقديم خدمات إلكترونية هامة وسرعة بها.

الان كل ما عليك فعله هو الدخول على الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة المذكورة في المقال واتباع جميع الخطوات بشكل صحيح وكتابة جميع البيانات بشكل مناسب وبعد الضغط على زر التحقق ستظهر صفحة بها جميع بيانات التأشيرة من الاسم والرقم وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية وتاريخ التجديد.