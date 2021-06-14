نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين | إليك شروط وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتوفقين يفتح باب التسجيل وتقديم الطلبات حتى يوم 4 يوليو 2021، حيث أعلنت الهيئة عن إطلاق النسخة التاسعة من البرنامج التدريبي للشباب الخريجين، علاوة على ذلك أوضح المتحدث الرسمي أن الهيئة أطلقت برنامجها لأول مرة عام 2014، لذلك سوف نتحدث في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة عن شروط وخطوات التسجيل، تابع معنا.

هيئة سوق المال برنامج حديثي التخرج 2021

تم الإعلان عن إطلاق برنامج هيئة السوق المالية بنسخته التاسعة لتأهيل الخريجين المتفوقين، وبالإضافة إلى ذلك قام وكيل الهيئة للموارد الأساسية بالإعلان عن التالي:

أولاً بدء التسجيل واستقبال طلبات التقديم ابتداءً من الوقت الحالي وحتى يوم 4 يوليو 2021.

أوضح أن برنامج تأهيل المتفوقين يعتبر بمثابة إحدى مسؤوليات الهيئة تجاه قطاع الأوراق المالية.

وبالإضافة إلى ذلك أكد أن الهيئة قامت بإطلاق برنامجها لأول مرة منذ عام 2014.

ثم أكد أن الهيئة منذ انطلاقها، قامت بتأهيل أكثر من 234 شاب وشابة.

علاوة على ذلك ذكر أن مفتاح النجاح في سوق المال بالمملكة، هو بناء الكفاءات الوطنية في القطاع المالي.

أهداف برنامج تأهيل الخريجين

تم إطلاق برنامج هيئة السوق المالية إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية، وبالإضافة إلى ذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:

يهدف إلى الارتقاء بالدور التشجيعي والرقابي للهيئة وارتباطها بالجهات الأخرى.

أيضاً يقوم بتقديم الدعم للخريجين لحضور برامج إعداد الشهادات المهنية وتأدية الاختبارات اللازمة.

اكتساب وتنمية الدارات الوظيفية على سبيل المثال:

العمل الجماعي. العلاقات مع الآخرين. التفكير التحليلي. إدارة الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك العمل على رفع مستوى المعارف، من خلال الإطلاع على الأنظمة واللوائح.

التخصصات المطلوبة

يشترط البرنامج أن يكون المتقدمين على شهادة البكالوريوس والماجستير أو الدبلوم العالي في مجموعة من التخصصات على سبيل المثال:

أولاً المالية. القانون. محاسبة. وبالإضافة إلى ذلك إدارة. وأيضاً تقنية المعلومات.

هيئة السوق المالية تدريب منتهي بالتوظيف

يقوم البرنامج بتدريب وتأهيل الخريجين المتفوقين، حيث يحصل المتدرب على مزايا عديدة على سبيل المثال:

أولاً الحصول على مكافأة شهرية وفقاً للدرجة العلمية كالتالي:

درجة البكالوريوس 8500 ريال سعودي. درجة الماجستير أو الدبلوم العالي 11000 ريال سعودي.

يتيح إمكانية التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

أيضاً يوفر للمتدرب وأسرته تأمين طبي.

بالإضافة إلى ذلك إمكانية حضور دورات تدريب داخل الهيئة.

يساعد على اكتساب خبرات مميزة في مجال سوق المال.

أيضاً التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.

شروط التقديم في برنامج هيئة السوق المالية

هناك مجموعة من الشروط للتقديم في البرنامج وضعتها الهيئة، وهي على سبيل المثال:

أولاً أن يكون المتدرب متفرغاً تفرغ تام. يشترط أن يكون المتدرب سعودي الجنسية. أيضاً لابد أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير معتمدة من وزارة التعليم. علاوة على ذلك يتم تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يحتوي على تاريخ التخرج والحصول على الشهادة. وبالإضافة إلى ذلك ألا يقل المعدل الدراسي العام عن جيد جداً. ألا يزيد عمر المتقدم بدرجة البكالوريوس عن 27 سنة. أيضاً ألا يزيد عمر المتقدم بدرجة الماجستير عن 30 سنة. يشترط أن يقوم المتدرب بتقديم نتيجة اختبار مستوى اللغة الإنجليزية. علاوة على ذلك يتم تقديم نتيجة “اختبار القدرات العامة”، بحيث تكون معتمدة من المركز الوطني للقياس. أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

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طريقة التقديم على برنامج هيئة السوق المالية

يمكنك التقديم في البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

ثم قم بالضغط على أيقونة “تقدم الآن” الموجودة أمام التخصص المتوافق مع مؤهلاتك.

إذا كنت تمتلك حساب، قم بالدخول إلى حسابك.

في حالة إذا كنت لا تمتلك حساب، قم بالضغط على “أنشئ حسابك”.

ثم قم بالبدء بإنشاء سيرتك الذاتية من خلال ملء البيانات التالية:

حقل سيرتك الذاتية. ثم الاسم. اسم العائلة. بريدك الإلكتروني. كلمة السر. أيضاً تاريخ الميلاد. هل انت موظف لدى هيئة السوق المالية. أيضاً كيف سمعت عن موقع هيئة السوق المالية؟

ثم قم بالموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

اضغط على أيقونة “أنشئ حسابك”.

وبالإضافة إلى ذلك قم بتعبئة الاستبيان الذي يصلك على البريد الإلكتروني الخاص بك، حتى لا تتعرض للاستبعاد.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا بالتفاصيل الكاملة عن شروط التقديم وطريقة التسجيل في البرنامج، أيضاً تعرف على خدمة بنك الراجحي لتحويل العملات مقابل الريال السعودي.