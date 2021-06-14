السوق المالية استقبال طلبات الخريجين لبرنامج تأهيل المتفوقين السعودية

السوق المالية استقبال طلبات الخريجين ، المتفوقين لبرنامج التأهيل، التابع لهيئة السوق المالية، بالمملكة العربية السعودية، بدءًا من اليوم 13 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 3 من شهر ذي القعدة 1442هـ، وفق شروط البرنامج، لتدريب وتأهيل الخريجين المتفوقين، بنسخته التاسعة، مع العلم أن آخر موعد للتقديم والتسجيل في البرنامج هو يوم الأحد 4 من شهر يوليو 2021م، الموافق 24 من شهر ذو القعدة 1442هـ،ووفق تصريح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية عبد الله شيبة الحمد، أن الهيئة أطلقت هذا البرنامج لأول مرة عام 2014م، وقامت بتأهيل 234 شباب سعودي من الجنسين، لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية بنجاح.

السوق المالية استقبال طلبات الخريجين

إضافة إلى ما سبق فإن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين، يعمل وفق رؤية المملكة 2030م، حيث العمل على رفع كفاءة ومهارات المورد البشري السعودي، وتأهيله لسوق العمل، بشكل تنافسي وبالمقاييس العالمية، من خلال البرنامج، وإيجاد فرص عمل مناسبة لطموحاتهم، وفق برنامج توطين لتوظيف الشباب السعودي، وهو واحد من أهم أهداف رؤية المملكة 2030م، ويقدم برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين، العديد من المزايا للدارسين نكر منها التالي:



أولًا يحصل المشارك على مكافأة مالية شهرية تقدر ب 8500 ريال سعودي للبكالوريوس، و11000 ريال سعودي للماجستير.

كذلك يمنح البرنامج المشارك، فرصة التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

كما يقدم البرنامج تأمين طبي للمتدرب، وأفراد أسرته.

كذلك اكتساب خبرات مميزة، وعالمية في سوق الأوراق المالية.

أيضًا يمنح البرنامج فرصة حضور دورات تدريب بالهيئة.

في النهاية يمنح البرنامج تعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.

شروط التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين بالسعودية 2021

كذلك وفق الشروط الواجب توافرها، في راغبي التقدم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين، بهيئة السوق المالية، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا يجب على راغب التقدم من الجنسين، أن يكون سعودي الجنسية. كذلك شرط التفرغ التام. يلي ذلك أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم ، أو الماجستير من وزارة التعليم السعودية، في التخصصات المطلوبة. كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة العلمية، بتقدير جيد جدًا على الأقل. كذلك يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام، وقت بدء البرنامج لخريجي البكالوريوس، وعن 30 عام بالنسبة لشهادة الماجستير. كما يجب اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، بالدرجات المحددة من قبل البرنامج. كذلك اجتياز المقابلة الشخصية. وأيضًا اجتياز اختبار القدرات.

رابط التسجيل في برنامج تأهيل الخريجين 1442

ولراغبي التسجيل في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين، للعام 2021م اتباع الخطوات التالية: