نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي وشروط وحالات انتهاء عقد العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي ، اقر مجلس الوزراء قانون العمل السعودي الجديد والذي يضع إطار جديد يحدد العلاقة بين مختلف المؤسسات ووزارة العمل ، وأوضح أيضا قانون العمل السعودي وشروط وحالات انتهاء عقد العمل ، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي بما يزيد من انتاجية العمل وكفاءة قطاع الأعمال داخل المملكة والمساهمة في تعزيزها اقتصاديا وفق رؤية المملكة 2030 ، ويهدف قانون العمل إلي مراعاة حقوق ومصالح أطراف العمل وهم العامل وصاحب العمل ، وتوضيح الواجبات والحقوق لكل منهم في إطار قانوني محدد ، مما ينشا بيئة عمل مستقرة يمكن الإنتاج فيها ، والمادة 74 من قانون العمل السعودي تختص بالحالات التي تنتهي فيها عقود العمل ، سواء كان الانتهاء تم طبقا للشروط التي وضعها صاحب العمل آو كان بالاتفاق بينه وبين العامل ، وهناك عدة شروط حددها قانون العمل يجب توافرها ، وهذه الشروط سارية علي جميع المواطنين والوافدين.

قانون العمل السعودي وشروط وحالات انتهاء عقد العمل

هناك عدة شروط يجب توافرها في عقد العمل حتي يتوافق مع قانون العمل السعودي ومنها :

عمل نسختين من عقد العمل

يشمل العقد على اسم صاحب العمل وعنوانه، واسم العامل وجنسيته، وبيانات بطاقة هوية العامل، والأجر المُتفق عليه بالتفصيل، وتاريخ سريان عقد العمل، وتاريخ انتهاء العقد.

يحق للطرفين إضافة أي بنود أخرى لا تتعارض مع قوانين العمل بالمملكة العربية السعودية بشرط الاتفاق عليها والحفاظ على كتابة البيانات السابقة.

في حال كان العامل يحمل جنسية غير الجنسية السعودية فهناك شرطان :

أولاً: أن يكون العقد مكتوباً غير شفهياً.

ثانياً: أن يكون عقد العمل مُحدد المدة على أن يتم التجديد مع تجديد رخصة العمل.

الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل

إذا حدث اتفاق بين العامل وصاحب العمل، على أن يكون هناك موافقة كتابية من العامل.

ينتهي العقد عند انتهاء مدته المحددة وذلك في حالة عدم تجديده، ويستمر هذا إلى أجله.

في العقود الغير محددة بمدة فإن انتهاء العقد يتم وفق رغبة أحد الطرفين.

ينتهي العقد في حالة بلوغ العمال لسن التقاعد، وهو 60 عامًا للرجال، و 55 عامًا للسيدات.

في حالة عدم اتفاق طرفي العمل على استكمال العامل بعد بلوغ هذا السن، وفي حالات التقاعد المبكر فسن التقاعد من الجائز تخفيضه، ويستفيد من هذا البند السعوديين فقط وليس المقيمين، وفي حالة عقد العمل المحدد بمدة فينتهي العقد عندما تنتهي مدته في حالة امتدادها إلى ما بعدد سن التقاعد، على أن يتم العمل بهذه الفقرة بعد مرور عامين من بدء العمل بهذا النظام.

في حالة وجود قوة قاهرة فوق إرادة طرفي العمل.

الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تعمل في الفترة الأخيرة إلي تعديل كافة القوانين ، كي تتماشي مع الوقت الحالي ، حيث تم الإعلان عن المعاش التقاعدي للعسكريين.