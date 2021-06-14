في ظل التطور الرقمي للخدمات المصرفية حول العالم تسعي الكثير من بنوك المملكة العربية السعودية لخلق فرصة تنافسية جديدة عن طريق تسهيل أمور التعاملات لعملائهم من خلال إتاحة أكبر قدر من الخدمات الإلكترونية البنكية مثل فتح الحساب أونلاين ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم طريقة فتح حساب بنك الرياض أونلاين ومميزات الخدمة ، وما يتيح البنك عن طريق خدماته الرقمية من تمويلات إسلامية وخدمات استعلام وتحديث بيانات وإيداع وسحب وتحويلات ودفع إلكتروني ومشتريات إلكترونية وإصدار بطاقات وبيانات كشف حساب واشتراك في خدمات وقنوات رقمية عديدة ، وكل هذه الخدمات تتيح لعملاء البنك سهولة إنهاء معاملاتهم بالسوق السعودي في دقائق مما يدعم سوق المال السعودي ويساهم في نمو عجلة الاقتصاد الوطني ، وبالفقرات التالية نتعرف علي الشروط الخاصة بالخدمة الجديدة كما تعرفنا علي طريقة فتح حساب جاري في دقيقتين لدي بنك الرياض.

طريقة فتح حساب بنك الرياض أونلاين ومميزات الخدمة

للراغبين في الحصول علي حساب جاري في بنك الرياض عن طريق الأون لاين في دقائق إتباع الخطوات التالية :

أولاً بالدخول علي موقع أونلاين الرياض عبر الإنترنت.

نقوم بالضغط علي مستخدم جديد.

عليك إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو رقم هوية مجلس التعاون.

ثم توثيق هوية المستخدم من خلال بطاقة الصراف أو البطاقة الائتمانية.

نملأ خانة الرقم السري الخاص بالطاقة التي اخترتها لتوثيق الهوية.

لاختيار البطاقة الائتمانية يتم وضع تاريخ انتهاء صلاحيتها من علي البطاقة.

بعدها نقوم بإنشاء الملف الرقمي للمستخدم.

نكتب بيانات اسم المستخدم لاستخدامه في الدخول علي القنوات الرقمية.

نضع البريد الإلكتروني وتأكيده مره أخري.

نكون الرقم السري الخاص بخدمة هاتف الرياض والمكون من 4 خانات ويتم تأكيده مرة أخري.

أخيراً يتم قراءة الشروط والموافقة عليها.

ويمكنكم فتح حساب جاري خلال دقيقتين أيضاً بالطريقة الآتية.

شروط فتح الحساب بالخطوات البسيطة

يتيح بنك الرياض علي موقع الإلكتروني عدد من عروض التمويل الشخصي للمتقاعدين ، ومن خلال فقرتنا نعرض شروط فتح الحساب كالآتي :

يشترط تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين وبطاقة الإقامة سارية المفعول لمدة تزيد عن ثلاث شهور للمقيمين.

شرط وجود حساب للعميل لدي منصة أبشر الرقمية ويكون مفعل برقم جواله.

لابد وجود حساب مفعل للعميل علي النفاذ الوطني الموحد مفعل برقم جواله.

إلزامية أن لا يقل سن العميل عن خمسة عشر عام بالتقويم الهجري.

يجب أن يكون العميل مسجلاً لدي العنوان الوطني الموحد.

وبعد فتح الحساب يحصل علي العديد من الامتيازات مثل ميزة مضاعفة الاسترداد النقدي من خلال فيزا سيغناتشر كاش باك.