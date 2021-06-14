نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا تسجيل بالخطوات وكيفية التسجيل بأبشر وبدون أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا تسجيل، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا الذي يعد من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات المختلفة التي تهم المواطنين وكذلك الوافيدين والمقيمين في السعودية. حيث يريدون التسجيل فيه والاستفادة من خدماته العديدة ومن أهم خدماته مساعدة المعلمين والطلاب من مختلف المستويات الأكاديمية لمعرفة الكثير من المعلومات حول منصة مدرستي ومعرفة نتائج قياس. بالإضافة إلى ذلك ، تستطيع الحصول من خلاله على تصريح لمغادرة المنزل للقيام بالتسوق أثناء الحجر الصحي، والهدف منه كذلك وهو مساعدة المواطنين على القيام بأعمالهم بسهولة وسرعة أكبر. لذا سوف نتعرف في مقالنا هذ عبر موقع ثقفني على تطبيق توكلنا تسجيل.

تطبيق توكلنا تسجيل

هذا التطبيق متاح لجميع الهواتف، سواء كنت تستخدم نظام التشغيل Android أو iPhone، ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين بسهولة الحصول على هذا التطبيق للاستفادة من الخدمات مثل طباعة لجواز الصحي التي يقدمها عن طريق الدخول إلى متجر جوجل بلاي الإلكتروني عبرالإنترنت بتدوين اسم التطبيق وانقر فوق تثبيت، أما بالنسبة إلى الايفون يمكن الوصول إلى تطبيق توكلنا عن طريق الدخول إلى متجر بلاي ستور والبحث عن التطبيق والضغط على التثبيت.

شروط التسجيل في تطبيق توكلنا

توجد عدة شروط يجب ان تتوفر في الشخص الذي يرغب في التسجيل في تطبيق توكلنا، وهي كالتالي:

الزامية امتلاك حساب في أبشر كل من يرغب عمل حساب في توكلنا، ومن ليس عنده حساب في تطبيق أبشر يجب عليه تعريف رقم.

هاتفه يعتبر من أحد المسجلين في أبشر.

الزامية رقم الهوية للمواطن، ورقم الإقامة للمقيمين.

تاريخ الميلاد.

عنوان الإقامة اوالسكن (تحديده على الخارطة ).

رقم الهاتف .

الإجابة على جميع الأسئلة الصحية المدرجة في التطبيق.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا الالكتروني

يمكن لجميع المقيمين والمواطنين السعوديين التسجيل بكل سهولة في هذا التطبيق باتباع الخطوات التالية:

أولا تثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف.

الدخول إلى التطبيق والنقر على تسجيل جديد.

الزامية تدوين رقم السجل المدني للمواطنين أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين في السعودية.

كتابة البيانات ومن بينها: تاريخ ومكان الميلاد وغيرها من البيانات الأخرى.

إذا كنت مسجلا مسبقا في أبشر ستصلك رسالة مدرج فيها رمز التحقق الخاص بك.

انشاء كلمة مرور قوية

إضافة موقع وكان هذا الشخص على الخريطة مع اظافة التابعين المقيمين معه في نفس المكان.

الإجابة بدقة على الأسئلة الصحية.

أخيرا النقر على أيقونة ابدأ.

خطوات تفعيل الحساب في توكلنا

بمجرد اكمال جميع خطوات تطبيق توكلنا تسجيل، تحتاج إلى اتباع الخطوات البسيطة التالية لتفعيل واستخدام التطبيق بكل سهولة:

في البداية الولوج على تطبيق توكلنا.

تدوين رقم السجل المدني أو رقم الإقامة.

كتابة كلمة المرور.

النثر على مربع تسجيل الدخول.

الزامية السماح للتطبيق بإضافة موقعك، يمكن الآن استخدام التطبيق.

طريقة إضافة تابع في توكلنا

يمكن لأي شخص لديه حساب على تطبيق توكلنا إضافة أحد أفراد الأسرة بسهولة عن طريق القيام بما يلي: