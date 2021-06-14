نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل2021 ، يعتبر المسار الإلكتروني هو المخصص لاستقبال طلبات التقديم للرجال والنساء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أنه طريقة حجز وتقديم الطلبات تتم من خلال الرابط الرسمي الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة التقديم من خلال موقع ثقفني .
المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442
لقد قامت وزارة الحج والعمرة بتوفير خدمة إلكترونية لحجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية للمواطنين لأداء الحج ، ويتم من خلالها تقديم الطلبات المختلفة وتقدم المنصة طريقة التقديم والتسجيل لموسم الحج لعام 1442\2021 ، حيث أعلنت وزارة الحج أنه سيقتصر الحج هذا العام علي المقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط منعا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .
تسجيل الحج لعام 2021
يتم حجز الحج لهذا العام 2021 واستخراج تصريح الحج من خلال الخطوات التالية :
- يجب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة .
- ثم يجب اختيار الخدمات الإلكترونية .
- ثم يجب اختيار حجز جديد
- ثم يجب كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من المتقدم .
- ثم يتم الضغط علي إرسال الطلب .
أسعار حملات الحج 2021
يتم سداد رسوم الحج إلكترونيا وذلك بعد التأكد من الموافقة علي الطلب المتقدم من المقيمين بالدخال واستكمال كافة البيانات المطلوب ، ويتم السداد من خلال الخطوات التالية :
- يجب الدخول علي الموقع البنك التابع للمتقدم .
- ثم يجب تسجيل الدخول للمتقدم .
- ثم يجب اختيار خدمة سداد من الخدمات .
- ثم يجب الضغط علي فاتورة جديدة .
- ثم يجب اختيار خدمة حكومية .
- ثم يجب الضغط علي وزارة الحج والعمرة من الاختيارات .
- ثم يجب إدخال رقم الفاتورة الخاصة بالدفع للحج .
- ثم يجب إتمام عملية الدفع للحج .
- وسيتصل رسالة للمتقدم بسداد المبلغ الحج بنجاح .
- ثم يجب طباعة الفاتورة لتبقي مع المتقدم للحج .
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