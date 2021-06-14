نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل2021 ، يعتبر المسار الإلكتروني هو المخصص لاستقبال طلبات التقديم للرجال والنساء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أنه طريقة حجز وتقديم الطلبات تتم من خلال الرابط الرسمي الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة التقديم من خلال موقع ثقفني .

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

لقد قامت وزارة الحج والعمرة بتوفير خدمة إلكترونية لحجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية للمواطنين لأداء الحج ، ويتم من خلالها تقديم الطلبات المختلفة وتقدم المنصة طريقة التقديم والتسجيل لموسم الحج لعام 1442\2021 ، حيث أعلنت وزارة الحج أنه سيقتصر الحج هذا العام علي المقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط منعا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

تسجيل الحج لعام 2021

يتم حجز الحج لهذا العام 2021 واستخراج تصريح الحج من خلال الخطوات التالية :

يجب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة .

ثم يجب اختيار الخدمات الإلكترونية .

ثم يجب اختيار حجز جديد

ثم يجب كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من المتقدم .

ثم يتم الضغط علي إرسال الطلب .

أسعار حملات الحج 2021

يتم سداد رسوم الحج إلكترونيا وذلك بعد التأكد من الموافقة علي الطلب المتقدم من المقيمين بالدخال واستكمال كافة البيانات المطلوب ، ويتم السداد من خلال الخطوات التالية :