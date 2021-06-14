تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار السعودي واهم شروط القرض

تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار، والتي يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص من اجل عمل مشاريع صغيره تساعدهم على حياه كريمه في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية، ودائما ما يتم البحث عن تمويل شخصى بدون تحويل راتب لعمل هذه المشاريع، وهناك عدد من البنوك التي تقدم خدمات مصرفيه مميزه منها بنك الاستثمار السعودي والذي يعد من البنوك الهامة داخل الأراضي السعودية، ويقدم البنك قروض شخصيه تناسب المقترضين لتتماشى مع ظروفهم الشخصية، هناك تمويل البنك السعودي للاستثمار بدون تحويل راتب وهو من الهم القروض المقدمة من البنك، وسوف نتعرف أيضا على اهم شروط قرض بدون تحويل راتب من بنك الاستثمار.

تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار

دائما ما يبحث المستفيد على مميزات البنك الذي يقدم له قروض بدون تحويل راتب ليتعرف على جيدا مع أي بنك يتعامل، وتمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار من التمويلات الهامة جدا والمميزة سواء في اجرائات طلب التمويل أو في فترة سداد القرض، وهناك أشخاص كل ما يشغلهم هو فترة السداد التي يجب أن يحصل عليها عند اخذ تمويل شخصى بدون تحويل راتب، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل الأوراق التي يطلبها البنك للحصول على تمويل شخصى، ونتعرف أيضا على شروط الحصول على قرض بنك الاستثمار السعودي.

شروط التمويل الشخصي من بنك الاستثمار

لابد أن يكون مقدم الطلب للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

لا يقل عمر مقدم الطلب عن ٢٥ عام.

عمر المتقدم لا يزيد عن ستون عام عند تسديد اخر قسط للبنك.

المستفيد لا أن يكون يعمل بالوقت الحالي بأحدي الجهات المعتمدة لدى البنك.

أن لا يقل الراتب الشهرى بعد خصم التأمينات عن ١٥ ألف ريال سعودي وأن لا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب.

لا تقل مدة الخدمة التي قدمها المقترض في الوظيفة الحالة عن ٣ أشهر.

النماذج والأوراق المطلوبة للحصول على القرض

تقديم نموذج طلب التمويل وكتابة جميع بياناتك بشكل صحيح.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية المفعول أثناء التقديم على القرض.

تقديم خطاب من جهة العمل الحالية موضح بها قيمة الراتب الشهري الأساسي.

شهادة تعريف بالراتب الشهري من جهة العمل الحالية.

بطاقة العمل مكتوب بها رتبتك الحالية إن كانت متاحة.

دائما ما نجد أعداد كبيره من المواطنين السعوديين يبحثون عن بنوك تقدم تمويل بدون تحويل راتب، ويرجع هذا الأمر لان عدد من الشركات ترفض تحويل راتب موظفيها مما يسبب حيره لدى بعض الأشخاص، وجاءت عدد من البنوك لتقديم قروض بدون تحويل راتب منها تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار.