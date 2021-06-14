نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة 1442. وكيفية حجز المقيمين لأداء مناسك الحج في المقال التالي

أعلنت وزارة الحج والعمرة 1442 ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين والغير سعوديين موعد فتح الحج والعمرة 1442، لزيارة الحرمين الشريفين وقد قامت وزارة الحج والعمرة بوضع ضوابط خاصة برفع الحظر تدريجي حيث قمت بإستثناء مدينة مكة المكرمة من تلك الإجراءات الخاصة برفع الحظر وأكدت وزير الحج والعمرة على أقتصار التسجيل على المواطنين والمقيمين فقط وعددهم 60 ألف حاج في ظل ما يشهدة العالم من تطورات جائحة كورونا. وشددت على ضرورة التأكد من الحالة الصحية للمقيمين لأداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة من عمر 18 إلى 65 عام وللحاصلين على اللقاح وفقاً للضوابط داخل المملكة العربية السعودية. كيفية حجز المقيمين لأداء مناسك الحج. قامت وزارة الحج والعمرة 1442 بوضع رابط للتسجيل لأداء مناسك الحج للتسهيل على الراغبين وعدم التزاحم أمام الجهات المختصة وإليكم كيفية التسجيل التوجة إلى موقع وزارة الحج والعمرة

الدخول على خدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442.

التوجة إلى الخدمات وبعدها الخدمات العامة التي تتضمن الحجز.

سوف يظهر برامج مختلفة للحج ثم أختيار البرنامج المتوافق لديك والاشتراك فية.

بعد إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

بعد التأكد من أن جميع البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة إضغط على طلب التسجيل.

تسديد جميع الرسوم المعلنة من الوزارة من خلال خدمة سداد إلكترونية،لأداء مناسك الحج. شروط التسجيل في مناسك الحج والعمره. أن يكون عمر المتقدم لأداء مناسك الحج ما بين 18 إلى 65 عام.

أن يكون المتقدم حاصل على التحصين، الجرعة كاملة أو مر علي الجرعة الواحدة 14 يوم.

مراعاة الإجراءات الاحترازية من وزارة الحج والعمرة.

أن يرتدي الكمامة طوال الوقت ومراعاة التعقيم. الوسوم عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة 1442. وكيفية حجز المقيمين لأداء مناسك الحج - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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