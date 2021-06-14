آخر أخبار وزارة الحج والعمرة السعودية قرار جديد بشأن الحج هذا العام 1442

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عمر شويل - جدة آخر أخبار وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر قرارات جديدة عن موسم الحج هذا العام 1442؛ حيث قد قامت وزارة الحج والعمره يوم السبت الموافق (١٢/٦/٢٠٢١ ) م بالإعلان عن ضوابط الحج لهذا العام وقد قالت إنها أتاحة التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٢ه‍ للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بمختلف الجنسيات فقط.

آخر أخبار وزارة الحج والعمرة السعودية قرار جديد عن موسم الحج 1442

لقد تم الإعلان من خلال الوزارة أن الحج سوف يقتصر على المقيمين داخل المملكة فقط سواء سعوديين او من أي جنسية أخرى ، ذلك سوف يكون بإجمالي ستين ألف حاج فقط وقد تم وضع هذه الضوابط بسبب ما يحدث بالعالم أجمع من الوباء المنتشر حيث أنه قد ظهر له تحورات جديدة وقد شددت وزارة الحج والعمرة على أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام أن يكون من من الفئات العمرية من(١٨ إلى ٦٥) عاما.

ولا بُد أن يكون الحاج يكون خالي من أي أمراض مزمنة وذلك للحاصلين على اللقاح وفق الشروط المتبعة بالمملكة العربية السعودية لفئات التحصين وقد أكدت الحكومة السعودية في بيان أنها تحاول دائماً على سلامة صحة الحجاج وأمنهم والحفاظ عليهم وشددت على أن هذا دائماً من أولويات الحكومة السعودية حيث أنها تقوم أيضاً بتقديم كل التسهيلات اللازمة التي تجعل الحجاج يؤدون فريضة الحج بكل سهولة ويسر.

شروط التسجيل لأداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٢ ه‍

لقد تم الإعلان عن أن أداء فريضة الحج لهذا العام سوف تكون مقتصرة على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة فحسب ؛ بجميع الجنسيات وذلك سوف يتم عن طريق مسار إلكتروني للحجاج ، وهذا المسار سوف تقوم وزارة الحج والعمرة بإطلاقه مع وضع بعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند التقديم لأداء فريضة الحج لهذا العام وهذه الشروط هي كالآتي:-

يجب أن يكون عدد الحجاج هذا العام ١٤٤٢ المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام عددهم لا يزيد عن ستين ألف حاج (٦٠٠٠٠) وذلك للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط.

يجب على المتقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام أن يكون بصحة جيدة وخالي من أي أمراض مزمنة .

أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج من الفئات العمرية التي تقتصر على سن من ١٨ إلى ٦٥ عاما وذلك للحاصلين على اللقاح وهذا وفقاً للضوابط داخل المملكة العربية السعودية سواء كان محض أو محصن بجرعة واحدة من اللقاح بشرط أن يكون مر على هذه الجرعة أسبوعين (١٤ يوماً) أو محصن متعاف من الإصابة بالوباء المنتشر .

حيث أن وزارة الحج والعمرة شددت على أن هذا الترتيب قد أتى بناء على حرص المملكة العربية السعودية على صحة الحجاج وسلامتهم والحفاظ عليهم من أي وباء .

التطعيم شرط أساسي لأداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٢

ومن خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرياض قام وزير الصحة الدكتور/ ( توفيق الربيعة) على أن التطعيم من الوباء المنتشر لابد أن يكون من ضمن الشروط الأساسية لأداء فريضة الحج لهذا العام ويتم التطعيم حتى ولو بجرعة واحدة وقد قام الدكتور عبد الفتاح المشاط نائب وزير الحج والعمرة بإضاحة لماذا اقتصر عدد الحجاج لهذا العام على ستين ألف حاج (٦٠٠٠٠) فقط لهذا العام حيث أنه قال أن هذا القرار جاء للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج والمحافظة عليهم من أي أوبئه منتشرة وحيث أوضح أيضاً أن الإعلان عن آليات التسجيل سوف تكون عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم آخر أخبار وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن القرار الجديد لأداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٢ه‍ وقمنا أيضاً بتوضيح الشروط التي تخص فريضة الحج حاليًا بعد أن تم قصرها على من هم داخل المملكة فقط سواء مواطنين او مقيمين.