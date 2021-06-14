نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي بنك الشروط الجديدة وخطوات فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي بنك يعد من أقدم المصارف التي تم أنشاؤها في المملكة العربية السعودية منذ عام 1957 وقد أسسه رجل الأعمال صالح الراجحي، ويقع المقر الرئيسي في “مدينة الرياض”، ويتعامل البنك معاملة إسلامية مع عملائه حيث قام بوضع هذه الضوابط والقوانين الأخوة (صالح، وسليمان، ومحمد، وعبد الله بن عبد العزيز الراجحي ) وقدم البنك خدمات مالية ومصرفية ويعمل بالبنك عدد كبير من الموظفين المدربين ويرأس المجموعة رئيس مجلس إدارة البنك ” عبد لله بن عبد العزيز الراجحي” ويبلغ رأس مال البنك 25,000,000,000,00 ريال سعودي لذا يعد البنك من أشهر البنوك على مستوى الوطن العربي، والعالم.

عدد فروع الراجحي بنك في المملكة

تمتد فروع المصرف إلى عدد كبيرمن البلدان أهمهم فروع بنك الراجحي مصر والأردن وماليزيا والكويت أما داخل المملكة يبلغ عدد الفروع 500 فرع موزعة على جميع المناطق وقد حاز البنك على جوائز كثيرة ومتعددة للذلك يبحث كثير من العملاء عن الراجحي بنك وكيفية فتح حساب جديد وخطوات تسجيل دخول الراجحي بنك والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة ومن خلال موقعنا ثقفني سنلقى الضوء عما يبحث عنه القاري ء.

ما هي المستندات المطلوبة لفتح حساب جديد الراجحي بنك؟

بطاقة هوية وطنية سارية أو إقامة.

رقم جوال صحيح حتى يتم التواصل بسهولة.

عنوان سكن داخل المملكة.

بريد إلكتروني تابع للعميل مفعل لسهولة الاتصال.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي:

من أجل الحفاظ على أموال العملاء من السرقة والنصب شدد مصرف الراجحي على أهمية تقديم مستندات وأوراق صحيحة من أجل الادخار أو الاستثمار بطريقة أمنه كما وضع عدد من الشروط الجديدة لابد أن تتوفر لدي العملاء عند فتح حساب جديد عبر الإنترنت وإليكم الشروط:

أن يزيد عمر العميل عن 18 عام. تسجيل المعلومات والبيانات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة وبدقة. يكون محل إقامته السعودية ومقيم بها. مراجعة البيانات قبل تأكيد الإرسال. تدوين الرقم البريدي للفرع الذي يرغب العميل فتح حساب بنك الراجحي بحيث يكون قريب من محل السكن.

رابط تسجيل دخول مصرف الراجحي

عند الرغبة في الحصول على حساب جاري لابد من الدخول إلى الصفحة الرئيسية بنك الراجحي الخاصة بالبنك من خلال الرابط المدرج علي الشبكة العنكبوتية.

خطوات فتح حساب جديد بنك الراجحي

الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبنك.

اختيار حساب جاري بنك الراجحي يتم موافقة العميل على الشروط والأحكام بعد الإطلاع على جميع البنود حسب النموذج الذي يوضح جميع الشروط:

1. يقر العميل ويؤكد بأنه لا يشغل ولم يشغل سابقا أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الوالدين، الزوج والزوجة، الأبناء والبنات) أي منصب سياسيّ في الدولة (المقصود بالمنصب السياسي: المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بالنسبة للمدنيين، أو رتبة لواء فما فوق بالنسبة للعسكريين). 2. يقر العميل بأنه بكامل أهليته وقواه العقلية المعتبرة شرعا ونظاما وأنه أهل للتصرفات القانونية اللازمة لفتح وإدارة حساب شخصي لدى المصرف بمفرده وأنه ليس من أصحاب الحالات الخاصة التي تتطلب وجود معرف بالإجراءات البنكية كـ (الكفيف أو الأمي). 3. يقر العميل ويفهم أن مجرد تسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني لفتح الحساب لا يترتب عليه أي حقوق له تجاه المصرف، طالما لم يتم إشعاره بشكل رسمي من قبل المصرف بفتح الحساب. 4. يقر العميل بموافقته على القيام بفتح الحساب عبر الموقع بشكل شخصي، وأنه المستفيد من الحساب. 5. يقر العميل/العميلة بوجود مستند الهوية الوطنية أو الإقامة، ساري الصلاحية. 6. يقر العميل بصحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة من قبله والتي تمت تعبئتها عبر النموذج الإلكتروني. 7. يقر العميل بأنه في حال رغبته تغيير صلاحية الحساب من حساب محدود الصلاحية إلى حساب جارٍ عادي (مكتمل الصلاحية) للقيام بالعمليات البنكية داخل الفرع، فإنه يلزم عليه زيارة الفرع لتحديث البيانات وإضافة التواقيع. 8. يلتزم العميل بتزويد مصرف الراجحي في أي وقت بأي معلومات أو بيانات يطلبها المصرف الخاصة بحسابه. 9. يفوض العميل مصرف الراجحي للتحقق من صحة المعلومات المدخلة من قبله لدى قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني مباشرة أو من خلال طرف ثالث مفوض من قبل مركز المعلومات الوطني. 10. يحق للمصرف جمع البيانات الخاصة بالعميل واستخدامها لأغراض المصرف فقط، أو لاستخدامها للالتزام بمتطلبات نظامية ورقابية. 11. قد يتم فرض رسوم من قِبل المصرف مقابل خدمة فتح الحساب الجاري على الموقع الإلكتروني إلى الحد الذي لا يخالف تعليمات ولوائح البنك المركزي السعودي. 12. لا يقدم المصرف أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بالجودة أو السرعة أو الأداء أو خلاف ذلك، وقد أقر العميل بعلمه بذلك وبإخلاء مسؤولية المصرف عن جميع ما يتعلق بذلك. 13. يجوز لمصرف الراجحي تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق نشر نسخة معدّلة على الموقع الإلكتروني للمصرف وإشعار العميل بذلك، ويعد استمرار العميل في استخدام الخدمات والحسابات محل هذه الاتفاقية موافقة منه على تلك التعديلات. 14. يقر العميل أن هذه الاتفاقية تخضع لقوانين المملكة العربية السعودية، ويحال أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية إلى الجهة القضائية المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 15. يقر العميل بأن ليس لدية أي إعاقة بصرية أو إعاقة سمعية أو إعاقة عقلية أو إعاقة جسمية وحركية أو صعوبات تعلم، أو اضطرابات النطق والكلام، أو اضطرابات سلوكية وانفعالية أو أعاقات مزدوجة أو متعددة أو توجد أو أي من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة، ويلتزم العميل بأنه إذا كان لديه أي من هذه الإعاقات فسيقوم بإشعار المصرف وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك وفق ما يحدده المصرف.