نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو تمويل العقود للأعمال المتاح من البنك السعودي الفرنسي في المقال التالي
يعتبر تمويل العقود للأعمال من التمويلات المخصصة للمشاريع وللعملاء المقاولين العاملين في عدة قطاعات من ضمنها المقاولات والصيانة والتشغيل والهندسة وتتألف الخدمات المالية من عدة أنواع من التأمينات الابتدائية، بالإضافة لعملية التمويل واعتماد وإعادة القرض وإصدار الخطابات كما يتضمن تمويل العقود خدمات مالية متكاملة من كافة النواحي للعملاء الراغبين بالحصول على هذا التمويل.
تمويل العقود للأعمال وتفاصيل عن تمويلات الأعمال المقدمة من البنك السعودي الفرنسي
يتم تقديم قرض العقود رفقة تمويل الأعمال الآخر وهو التمويل المنظم إضافة إلى توفير مبيعات وحلول التجارة والتمويل، ويؤّمن البنك مجموعة من حسابات المؤسسات المالية من ضمنها حسابات الفوسترو والنوسترو وخطابات الاعتماد، بالإضافة إلى الضمانات الدولية والمحلية والأمور التي تتعلق بالالتزام بالقواعد والأنظمة، وفيما يخص تمويل العقود فيما يلي رابط التقديم على تمويل الأعمال بصيغة العقود عبر السعودي الفرنسي.
رابط وخطوات التقديم على قرض الأعمال
يتيح البنك السعودي الفرنسي فرصة التقديم الإلكتروني على التمويل المتعلق بقطاع الأعمال ودون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع البنك السعودي الفرنسي، وفيما يلي الخطوات اللازمة للتقديم على التمويل عبر موقع البنك:
- الخطوة الأولى يجب تسجيل الدخول في تمويل العقود من البنك الفرنسي السعودي
- ثم النزول إلى آخر الصفحة والضغط على تقدم بطلبك
- بعدها اختيار إن كنت عميل جديد أو سابق لدى البنك
- كتابة اسم المنشأة التي تملكها
- كتابة رقم السجل التجاري للمنشأة وإضافة نوع نشاط المنشأة كما هو على أرض الواقع
- كتابة المبيعات السنوية وتحديدها في الخانة المطلوبة
- كتابة مقر المنشأة وتحديد المنطقة والمدينة
- كتابة اسم المرسل بالطلب ورقم الهاتف الشخصي
- القيام بكتابة البريد الإلكتروني الفعال لديك
- تحديد تاريخ إنشاء المنشأة وكتابة عدد الموظفين لديك
- اكتب ما إذا كان هناك قوائم مالية مدققة أم لا
- تدوين الملاحظات ومن ثم الضغط على تقديم
- وبذلك يتم إرسال الطلب للدراسة من قبل إدارة البنك، على أن يتم إرسال رسالة تفيد بحالة الطلب ما إذا كان تمت الموافقة أو الرفض من البنك، يشار إلى أن السعودي الفرنسي أحد أهم البنوك على مستوى المملكة، لما يقدمه من التمويلات سواء كانت عقارية أو شخصيه أو كانت تمويلات المنشآت بمختلف الأحجام.
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