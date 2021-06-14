ما هو تمويل العقود للأعمال المتاح من البنك السعودي الفرنسي

يعتبر تمويل العقود للأعمال من التمويلات المخصصة للمشاريع وللعملاء المقاولين العاملين في عدة قطاعات من ضمنها المقاولات والصيانة والتشغيل والهندسة وتتألف الخدمات المالية من عدة أنواع من التأمينات الابتدائية، بالإضافة لعملية التمويل واعتماد وإعادة القرض وإصدار الخطابات كما يتضمن تمويل العقود خدمات مالية متكاملة من كافة النواحي للعملاء الراغبين بالحصول على هذا التمويل.

تمويل العقود للأعمال وتفاصيل عن تمويلات الأعمال المقدمة من البنك السعودي الفرنسي

يتم تقديم قرض العقود رفقة تمويل الأعمال الآخر وهو التمويل المنظم إضافة إلى توفير مبيعات وحلول التجارة والتمويل، ويؤّمن البنك مجموعة من حسابات المؤسسات المالية من ضمنها حسابات الفوسترو والنوسترو وخطابات الاعتماد، بالإضافة إلى الضمانات الدولية والمحلية والأمور التي تتعلق بالالتزام بالقواعد والأنظمة، وفيما يخص تمويل العقود فيما يلي رابط التقديم على تمويل الأعمال بصيغة العقود عبر السعودي الفرنسي.

رابط وخطوات التقديم على قرض الأعمال

يتيح البنك السعودي الفرنسي فرصة التقديم الإلكتروني على التمويل المتعلق بقطاع الأعمال ودون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع البنك السعودي الفرنسي، وفيما يلي الخطوات اللازمة للتقديم على التمويل عبر موقع البنك: