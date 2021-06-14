دخول نظام فارس لتقديم طلبات النقل الخارجي والداخلي

يعد نظام فارس واحد من أهم الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والذي يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات للموظفين في الوزارة إلكترونيا مثل الاستعلام عن الراتب ومعرفة تفاصيله أو معرفة الاستحقاقات المالية أو طلبات النقل سواء كان خارجي أو داخلي والحصول على الإجازة أو التقدم بطلب التقاعد المبكر أو مراجعة السجل الوظيفي والبيانات التاريخية للموظف.

خطوات تحديد رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس

الدخول على نظام فارس وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر أو المرور وبعدها ادخل رمز التحقق المرئي في المكان المحدد ثم بعدها تسجيل دخول.

الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ومنها علي إدخال رغبات النقل الداخلي بعدها تظهر شاشة البيانات الشخصية الخاصة بالمعلم اضغط في اسفل الشاشة على التأكيد على البيانات وبعدها اضغط مرافق.

بعدها توجد ثلاثة خلايا فعلها جميعا ومنها الإطلاع علي إقرار حركة النقل وكذلك الإطلاع على الإقرار وأوافق على ما فيه وبعدها انقر على أقر بصحة البيانات ثم انقر على موافق.

تظهر لك إدخال الرغبات قم بالنقر عليها وبعدها ابدأ في إضافة رغبات النقل الداخلي وانقر على إضافة تظهر لك شاشة عليك كتابة وتعبئة المطلوب بعدها انقر على تطبيق ثم التالي.

تظهر لك شاشة لمعاينة طلب قبل التنفيذ انقر على تنفيذ تقرير رغبات النقل الداخلي وبعدها يتم اختيار حركة النقل الداخلي ثم استمرار لملأ بعض البيانات ثم انقر تنفيذ.

تظهر لك شاشة المراجعة انقر تنفيذ ثم موافق.

خطوات تحديد رغبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس

ادخل على نظام فارس وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك رمز التحقق ثم الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف انقر على إدخال رغبات النقل الخارجي ثم إدخال الرغبات بعدها انقر على إضافة لبدء تسجيل الرغبات.

بعد إدخال الرغبات انقر تطبيق ثم التالي تظهر لك طلب النقل الخارجي.

انقر تنفيذ بعد مراجعة البيانات وهكذا حتي الانتهاء من جميع الخطوات.

الاستعلام عن الراتب الشهري من خلال نظام فارس

يتم الاستعلام عن الراتب في خمس خطوات هي الدخول على حساب المعلم ثم نختار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ثم خدمة الرواتب والبدلات وبعدها استخراج تعريف الراتب ثم حدد نوع التعريف والجهة